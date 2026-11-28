アイドルグループHKT48卒業後、俳優として活動し、デビュー15周年を迎え、30歳を迎えた兒玉遥が28日、都内で写真集『You will see』の発売記念イベントを行い、囲み取材に出席した。

アイドルグループHKT48卒業後、俳優として活動し、デビュー15周年を迎え、30歳を迎えた兒玉遥が28日、都内で写真集『You will see』の発売記念イベントを行い、囲み取材に出席した。

今年9月19日に30歳を迎えた兒玉。

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「これが20代最後の写真集で、芸能人生で最後の写真集になるかもしれない。 最後に出し惜しみをしてどうするんだと、制限を決めずに出来るだけの写真を撮って、新境地をお見せできるように挑みました」と、写真集にかけた想いを語った。