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元HKT48・兒玉遥、30代は婚活宣言「独身街道まっしぐらなので」｜秋田魁新報電子版
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アイドルグループHKT48卒業後、俳優として活動し、デビュー15周年を迎え、30歳を迎えた兒玉遥が28日、都内で写真集『You will see』の発売記念イベントを行い、囲み取材に出席した。
アイドルグループHKT48卒業後、俳優として活動し、デビュー15周年を迎え、30歳を迎えた兒玉遥が28日、都内で写真集『You will see』の発売記念イベントを行い、囲み取材に出席した。
今年9月19日に30歳を迎えた兒玉。
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「これが20代最後の写真集で、芸能人生で最後の写真集になるかもしれない。 最後に出し惜しみをしてどうするんだと、制限を決めずに出来るだけの写真を撮って、新境地をお見せできるように挑みました」と、写真集にかけた想いを語った。
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