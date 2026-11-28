アイドルグループHKT48卒業後、俳優として活動し、デビュー15周年を迎え、30歳を迎えた兒玉遥が28日、都内で写真集『You will see』の発売記念イベントを行い、囲み取材に出席した。

写真集『You will see』の発売記念イベントに出席した兒玉遥 （C）ORICON NewS inc.「出し惜しみをせず、無制限で出来るだけの写真を撮って収めた」と自信を見せる写真集。

「私自身、山口百恵さん、後藤真希さんなどいろんな方の写真集を見るのが好きなんです。 だから“こんな写真初めて見た”という新鮮味を大事にしたいと思いました。 グラビアの要素も楽しんでほしいですし、“はるっぴ、こんな写真も出してるんだ！ ”という驚きを感じてほしい」と、かなり攻めた写真にも挑戦した。

Advertisement

「ほとんど服を着ていないカットもあるので、見ごたえがあるんじゃないかな」と本写真集に自信を見せる兒玉。 撮影はHKT48時代から一緒に仕事をしているカメラマン佐藤佑一。