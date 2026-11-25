元AV女優で現在「DJ Mao」として活動する浜崎真緒が24日、Xを更新し、羽田発・香港行きの航空機内で盗難被害に遭ったとみられることを明かした。

元AV女優で現在「DJ Mao」として活動する浜崎真緒が24日、Xを更新し、羽田発・香港行きの航空機内で盗難被害に遭ったとみられることを明かした。 浜崎の投稿によると、搭乗時に鞄を座席上の収納棚に入れ、機内で眠っていたという。

その後、荷物を確認したところ、アクセサリー類一式が入れ物ごとなくなっていたほか、鞄の別のポケットに入れていた腕時計もすべて紛失していたと説明。

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「盗難にあったんだと思います」と被害を報告した。 すでに警察へ連絡したものの、「客室にカメラはついてないので見つかるのは難しい」と伝えられたという。 これを受け、浜崎さんは「似たようなこと頻繁に起きてるみたいなのですが、どうして客室にカメラつけないんでしょうか…」と、機内の防犯体制への疑問とやりせない心境をつづっている。

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航空機の機内、とりわけ乗客が眠っている時間帯を狙って上の収納棚から貴重品を抜き取る手口は国際線を中心に以前から問題視されており、航空会社や捜査当局は、現金や貴金属などの貴重品は棚に預けず、常に手元で管理するよう注意を呼びかけている。 2024年8月にAV女優業を引退して以降、香港に拠点を移してアジア各国でDJ活動を行ってきた浜崎だが、11月1日に香港の繁華街・尖沙咀（チムサチョイ）での仕事中にドリンクに薬物を混入され緊急搬送されるなど、香港での受難が続いている。