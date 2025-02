元AKB柏木由紀、ライバルグループ・アイドリング！！！との共演で衝撃!

元AKB48のタレント、柏木由紀さんが、ニッポン放送の番組で、アイドル時代に共演して衝撃を受けたライバルグループであるアイドリング!!!について語りました。柏木さんは、アイドリング!!!の体を張ったバラエティーに対する意識の高さに圧倒され、AKBのメンバーに大きな影響を与えたことを明かしました。

元 AKB48 のタレント 柏木由紀 (33)が、11日放送のニッポン放送「太田胃散 presents

柏木由紀のホンネカフェ」(後2・00)に出演し、アイドル時代に共演して衝撃を受けたライバルグループについて明かしました。当時の両グループの関係性について、柏木は「一緒に番組やりましたもんね」と振り返り、「AKBの感覚は、2009年の頭とか、“アイドリングさん”って感じだった」と、尊敬する存在だったことを打ち明かしました。\柏木はAKB48の冠番組で、同グループと共演した時のことをよく覚えています。「私はAKBの番組側にアイドリング!!!さんが来た時に、いたんですけど、収録の後、楽屋がお通夜状態というか」。すると、朝日は「え?何で?」と驚いて尋ねました。\当時のアイドリング!!!は、深夜の冠番組「アイドリング!!!」で、アイドルながらに体を張ったバラエティーで話題になっていました。柏木は「初めて他のアイドルの方と一緒になって。でも、バラエティーもめちゃくちゃやられてきていたから、ゴリゴリバラエティーだったんですよ。粉をかぶるとか、体当たり、ホントに体張る系で」と回顧。「アイドリング!!!のメンバーの皆さんが、ここで何かを残すぞというのに圧倒されちゃって、手も足も出なかった、みんな。凄く覚えていて」。バラエティーに対する意識の違いに、ショックを受けたと言います。その共演は、メンバーたちの意識を変えるほどだったという。「そこからめっちゃ変わった気がします。AKBのメンバーがバラエティーで何か頑張るとか、誰かより目立つとか、教えてくれたのはアイドリング!!!。みんな覚えていると思います」。柏木の称賛の言葉に、朝日は「知りたかった、当時。届かなかった、その声…」と、今さらながらに悔しがっていました。





sponichiannex / 🏆 116. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

柏木由紀 AKB48 アイドリング!!! ライバルグループ アイドル バラエティ

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

明石家さんま、大竹しのぶとの離婚は「徐々に」 恐怖エピソードを告白お笑いタレント明石家さんまさんが、ニッポン放送の番組で、前妻の大竹しのぶとの結婚生活で「一番怖かったこと」を明かしました。それは、夕飯を作って、楽しく宴が始まるような感じで“これ、うまそうやな~いただきます!”って食べようとしたら、大竹さんが突然思わせぶりな言葉を口にした場面です。

続きを読む »

『No No Girls』オーディションで7人組ガールズグループ「HANA」誕生!ちゃんみな、ルッキズムに抗うラッパー&シンガーのちゃんみなさんが、NHK「クローズアップ現代」に出演し、自身の考える「美」や新しい挑戦であるガールズグループオーディション「No No Girls」について語りました。代表曲「美人」で現代のルッキズムにメッセージを送り、自身も「美しい」と思えるまで長い時間をかけてきたこと、若者の生きづらさを感じることなどを赤裸々に語りました。また、プロデュースを手掛ける「No No Girls」オーディションで、7人組ガールズグループ「HANA」が誕生しました。

続きを読む »

齊藤京子、選抜制導入は「目標」を意識させ、成長を感じている日向坂46の齊藤京子さんが、選抜制導入や新シングル「卒業写真だけが知ってる」について語りました。選抜とひらがなというチーム体制について、齊藤さんは「慣れはない」と語り、それぞれの役割を理解しながらも、目標に向かって努力する姿勢を大切にしていることを明かしました。

続きを読む »

柏木由紀、体育嫌いの過去告白!ダンスとの違いは?アイドルグループAKB48の元メンバー、柏木由紀さんが、苦手な「体育」についてテレビ番組で語りました。体育祭を休むほど苦手だったという柏木さんは、過去のトラウマを明かしながらも、ダンスと比較しての違いを語りました。

続きを読む »

長塚京三、モノクロ映画で「ヌード」にも感動: 映画『家族信条』俳優の長塚京三が、出演映画『家族信条』について語りました。黒澤明監督作品の影響でモノクロ映画にこだわった監督の意図、長塚自身の人生観を問う役作り、そして、ヌードシーンでの感動体験など、貴重な裏話を明かしました。

続きを読む »

濱野大輝さん、『ふたりソロキャンプ』インタビュー - 俳優陣が語る、奥深い魅力俳優の濱野大輝さんが、ドラマ『ふたりソロキャンプ』のインタビューで、役柄の「厳さん」について語りました。人間関係に不器用でありながらキャンプには強いこだわりを持つ彼は、昭和のオヤジ感を意識しつつ、魅力ある男を表現するように気をつけたとのこと。濱野さんは、熱中する人、真っ直ぐな人間を大切に思っており、厳さんを演じるのが楽しいと明かしています。また、撮影現場では、家族のように親密な雰囲気で、キャスト陣は互いにキャンプの思い出や作りたいキャンプを語り合いながら、作品と演技に向き合っています。

続きを読む »