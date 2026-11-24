俳優の古畑奈和（３０）とソロアイドルの江籠裕奈（２６）が、同期２人でデビュー記念日を盛り上げる。ともにＳＫＥ４８の５期生として２０１１年１１月２６日にお披露目され、今年の同日に１５周年記念スペシャルライブ「ゆうなお１５周年ＬＩＶＥ ～キミと...

俳優の古畑奈和（３０）とソロアイドルの江籠裕奈（２６）が、同期２人でデビュー記念日を盛り上げる。 ともにＳＫＥ４８の５期生として２０１１年１１月２６日にお披露目され、今年の同日に１５周年記念スペシャルライブ「ゆうなお１５周年ＬＩＶＥ ～キミと夢見たあの日々を～」（東京・スタァライト劇場）を開催する。

グループ卒業後は異なる道に進んだ２人が再びそろってステージに立ち、思いを伝える。 ２人もファンも待ち望んだステージが実現する。 古畑は「卒業後は２人が集まっての活動はありませんでした。 こうしてまた２人で集まることができます。 来ていただけたら絶対に楽しい、幸せな時間にします」と誓い、江籠も「頑張って成功させます」と意気込んだ。

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ＳＫＥ４８の５期生の同期で１１月２６日は特別な日。２０１１年の同日に初お披露目され、今年で１５周年を迎える。 古畑は「東京で平日なのは申し訳ないです」と言いつつ、「やっぱり、私たちにとって一番大事な日と言ったら、デビューをした日となりました」と開催日もこだわった。 ＳＫＥ４８では２人が最後の現役５期生として活動した時期があった。 江籠は「（５期生で）最後は２人の時間が長かったので、その期間がやっぱりより特別だった」と振り返った。

古畑は「私を育てて作ってくれた場所はＳＫＥ４８。 ＳＫＥ４８をきっかけに今のファンの方とも出会えているので改めてＳＫＥ４８で活動できたことはよかったです」とグループにも感謝する。 ２人の関係性もグループ時代から築かれた。 年下の江籠は古畑に対して「めちゃくちゃ甘えている気持ちです」といい、「高校受験の前日にチョコレートをもらった。 なつかしいな」と励まされた思い出を明かした。

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さらに「私が２０歳になった時に一緒にお酒を飲みました。 私の家で乾杯したの覚えています」と節目ではともに過ごしたこともあった。 古畑は「妹のような存在と言ったらまた違うかもしれないけど、私の中では年下だからと言ってめっちゃ甘やかすことでもないけどかわいい存在で不思議な存在です」と江籠への思いを表現。 その上で「仕事の面では頼れる。

それは今でも変わっていないです」と厚い信頼を強調した。 だからこそ、１５周年でのファンへの恩返しの気持ちは強まっている。 江籠は「１５周年どうする？ と話がまず進んだ。

奈和ちゃんが『裕奈と一緒だったらライブがしたい』と言ってくれたので盛大にやらねばと思いました」と開催に至った。 古畑は「また“アイドル”として１１月２６日まで必死トレーニングして挑みたい」と力を込めた。 セットリストもファンを思い、２人で組み立てた。 江籠は「１５年前のお披露目を見てくれた人も来てくれたりするのかな」と期待し、古畑は「１５年を積み重ねてきたからこそ歌える楽曲などもあると思います。

幸せな時間にできたらいいなと思います」とファンに予告した。 ◆古畑奈和（ふるはた・なお）１９９６年９月１５日生まれ。 愛知県出身。１１年１１月にＳＫＥ４８第５期生としてお披露目。１２年に正規メンバーへ昇格。１９年７月リリースのＳＫＥ４８の２５枚目シングル「ＦＲＵＳＴＲＡＴＩＯＮ」ではシングル表題曲で初センター。２２年９月にグループを卒業。２４年にＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」出演。 身長１６０センチ。

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◆江籠裕奈（えご・ゆうな）２０００年３月２９日生まれ。 愛知県出身。１１年１１月にＳＫＥ４８第５期生としてお披露目。１３年に正規メンバーに昇格。１７枚目シングル「コケティッシュ渋滞中」での初選抜から３１枚目シングル「好きになっちゃった」まで選抜メンバー。２３年１２月３１日でＳＫＥ４８を卒業。 身長１６２センチ。