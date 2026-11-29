元阪神タイガースの内野手、北條史也選手（32）が現役引退を発表した。中心性漿液性脈絡網膜症などの健康問題と都市対抗野球連続不出場への責任感が要因。来年より母校・阪神でアカデミーコーチとして復帰し、第2の人生をスタートさせる。

元 阪神タイガース の内野手である 北條史也 選手（32歳）が、29日付で現役からの引退を正式に発表した。北條選手は昨年までの2年間、三菱重工Westで主力として活躍していたが、 都市対抗野球 大会への出場を逃した責任感と、深刻な健康面のトラブルを理由に選手生活の終焉を決断した。

北條選手は来年より母校である阪神タイガースのアカデミーコーチとして復帰することが決定しており、選手としてのキャリアに終止符を打った後、指導者としてチームの次世代育成に貢献する道を選んだ。通算14年の現役生活のうち、11年を阪神で、残り3年間を社会人チームで過ごした。

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都市対抗連続不出場と健康危機が決定打に

北條選手が引退の決断を下した背景には、チームとしての不振と自身の身体的な限界という2つの大きな要因があった。昨年から2年連続で都市対抗野球大会への出場権を獲得できなかったことに対し、主力プレイヤーとして強い責任を感じていたことが明かされている。この年の6月、第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選において、YBSホールディングス戦に敗れ、予選敗退が決定した瞬間、その悔しさを抱え込んだ。

その予選での北條選手の成績は、同予選の3試合で7打数1安打、打点0という結果に終わった。試合後のインタビューでは、「2年連続で行けなかったので単純に弱かった」と自身を厳しく振り返り、チームの不振に対する痛切な悔しさをにじませた。この成績と結果は、選手としての自覚とチームへの責任感が、引退判断に直接影響したことを示している。

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さらに、コンディション面の不安も決定を後押しした要因となった。今年1月、北條選手は左目に「中心性漿液性脈絡網膜症（ちゅうしんせいしょうえきせいみゃくらくもうまくしょう）」を発症した。この疾患により、物が歪んで見える症状や視界の中心が茶色くなるなどの視覚障害が生じ、プレーに重大な支障をきたした。直球が感覚的には当たっているつもりでも空振りになることや、守備時にゴロが突然視界に入ってくる恐怖など、日常の練習や試合でのプレーに多大な影響が出たことを語っている。

都市対抗予選に向けて改善は見られたものの、万全の状態まで回復していたとは言い難い状況だった。加えて、足の指の神経痛である「モートン病」にも苦しめられており、健康面において選手として継続することが限界に達していることを自覚していた。これらの身体的な限界が、現役続行の判断を難しくさせた。

社会人野球での経験と家族への恩返しを約束

阪神で戦力外通告を受けた後、3年間三菱重工Westでプレーした北條選手だが、その期間に得た財産は小さくなかったと振り返る。プロ野球とは異なる環境での社会人野球経験は、自身の人生において大きな意味を持つものとなった。1年目には都市対抗野球に出場し、会社にとってこの大会がどれだけ重要であるかを肌で感じたという。予選での熱狂的な応援の雰囲気は、甲子園とはまた違う独特の空気で、選手を奮い立たせる力があったと評価している。

北條選手は、社会人野球への関心を高めたいという思いでプレーにも臨んできた。プロ野球のプロセスとは異なるチームの一体感や、地域や会社を支える意識が、選手としての価値観を深くした。この経験は、今後のアカデミーコーチとしての活動においても、選手育成の観点から貴重なヒントとなるだろう。

引退の決断には、家族への恩返しという強い思いも込められている。妻はプロ入り後、一緒にいる時間が多くなる中、左肩脱臼などのケガの際も支えてくれたことが記憶に残っているという。両親や親戚の方々も総出で応援してくれ、多くのケガに遭ってきた中で、トレーナーやスタッフの方々にも多大な世話になったと感謝を述べている。ボロボロになるまで野球ができたと振り返り、悔いはないとしている。

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阪神アカデミーコーチとして新たなスタート

北條史也選手の引退に伴い、その後の進路については、来年から阪神タイガースのアカデミーコーチとして復帰することがすでに決定している。14年間の現役生活で培った経験と、社会人野球での課題意識を活かし、次の世代の選手育成に力を入れることが期待されている。

都市対抗野球への連続不出場という痛みや、中心性漿液性脈絡網膜症などの健康問題を経験したからこそ見えてきたものがある。指導者としての視点で、選手のメンタル面や身体的ケア、そしてチーム作りの重要性を伝えることができるだろう。第2の人生をスタートさせる北條選手の活躍が、ファンや関係者の注目を集めることになる。

阪神タイガースのアカデミーでの活動は、単なる技術指導にとどまらず、選手一人ひとりのキャリア全体を支えるものとなる。北條選手自身が感じている「会社にとっての都市対抗の重要性」や、予選の応援の熱気といった体験は、指導者として選手に直接伝えることができる内容である。選手の将来像を描く上で、これらの視点は不可欠だ。

引退表明から始まった新たな章において、北條選手は阪神タイガースへの貢献を通じて、選手時代には味わえなかった指導者としての喜びや責任感を感じることになる。家族への恩返しとして、そして社会人野球で得た財産を次世代に継承する役割を果たすために、アカデミーコーチとしての役割が果たされる。今後のスケジュールや具体的な指導内容については、阪神タイガースから公式な発表がなされることを待つ必要があるが、その意欲は十分に示されている。