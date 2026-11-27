ＤｅＮＡ・馬場皐輔投手が２７日、横浜スタジアムで契約更改交渉に臨み、３５０万増の１５５０万円でサインした。 馬場は２０１７年度ドラフト１位で阪神に入団。２３年オフに移籍した巨人を２５年限りで戦力外となり、昨オフ、育成契約でＤｅＮＡに入団した...

馬場は２０１７年度ドラフト１位で阪神に入団。２３年オフに移籍した巨人を２５年限りで戦力外となり、昨オフ、育成契約でＤｅＮＡに入団した。 今季７月３１日に支配下枠に復帰すると、１１試合登板し３勝１敗、防御率３・１８。

経験豊富な中継ぎ右腕としてシーズン終盤のブルペンを支え、チームのＣＳおよび日本シリーズ進出に貢献した。 馬場は「１試合１試合、人生をかけて投げた１年」と激動の今季を熱を込めて振り返った。 元阪神・岩田らとともに、戦力外を経てＤｅＮＡで再生した不屈の闘志は、多くのファンを魅了。

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「ここからでもまた成長し続けていかないと、何かを変えていかないと活躍できないとと思っていた。 今すぐ改善できるところを見つけて、レベルアップをしていくというところを考えてやっています」と話した。 来季の抱負について、来季からセ・リーグにもＤＨ制が導入されることに触れ「複数イニングを投げることが多くなってくると思うので、球数は多く投げて、イニングまたぎとか、そういったところで１年間持つ体を作っていきたいなと思います」と意気込み。