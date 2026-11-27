元競泳日本代表で五輪２大会連続銅メダルを獲得した星奈津美さん（３６）がＪ：ＣＯＭチャンネル（地デジ１１チャンネル）の番組「東京ジョグスポット～走ってみつける東京のまち～」の第５回「墨田区編」のＭＣで

元競泳日本代表で五輪２大会連続銅メダルを獲得した星奈津美さん（３６）がＪ：ＣＯＭチャンネル（地デジ１１チャンネル）の番組「東京ジョグスポット～走ってみつける東京のまち～」の第５回「墨田区編」のＭＣで登場することになった。

山本亨区長とともに両国国技館をスタートし、隅田川テラスや「すみだ北斎美術館」などを経て錦糸公園のゴールを目指し、すみだのまちの魅力を伝える。 番組は、世界の舞台で活躍したアスリートが、東京の街を実際に走って紹介するもので、２４年パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実さんやカーリング女子日本代表として１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得した吉田知那美さん、２０年東京五輪体操で日本女子初の個人メダルを獲得した村上茉愛さん、１９９６年アトランタ五輪入賞・世界陸上銅メダリストの千葉真子さんの５人が回代わりでＭＣを担当。５人目として、２０１２年ロンドン五輪、１６年リオデジャネイロ五輪の２大会で競泳２００メートルバタフライ銅メダルを獲得した星さんが登場する。

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地域をよく知る各首長が推薦するスポットを起点に、オリンピアンが実際に街を走りながら、歴史や文化、自然、道中で出会う風景などを紹介する内容で、今回の舞台となる墨田区では、刀剣専門店「日本刀籏谷」や布ぞうり専門店「ＭＥＲＩ」を立ち寄るほか、相撲の始祖とされる野見宿禰をまつり、境内には歴代横綱の名の石碑もある「野見宿禰神社」、大横川親水公園などもめぐる。 放送は１１月２８日から１２月４日まで。 墨田エリアでは毎日２１時～２１時３０分、土・日は７時３０分～８時に放送。