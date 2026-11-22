打撃格闘技KNOCK OUTの大会で、元女子アトム級王者のKihoが坂田実優を判定3-0で破り3連勝を飾った。王座奪還への確かな一歩となった試合の模様と背景を詳述。

打撃格闘技団体 KNOCK OUT は22日、福島県 田村市 の KNOCK OUT 常葉アリーナにて「 KNOCK OUT MX LIVE.3」を開催した。本大会はTOKYO MXで地上波放送される「MX LIVE」シリーズの第3回大会であり、注目の女子アトム級（体重46キロ未満）の試合が行われた。

KNOCK OUT BLACKに属する元同級王者のKiho（24歳、KNOCK OUT GYM調布）は、坂田実優（24歳、FELLOW GYM）に対して判定3-0（29-27、30-26、30-26）で勝利を収めた。Kihoは2回にダウンを奪うなど圧倒的な強さを見せつけ、自身にとって3連勝目を飾る結果となった。

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低迷からの回復と試合の展開

Kihoは昨年末に山田真子との再戦に敗れ、王者の座から陥落するという苦難を味わった。その後の今年5月まで3連敗という低迷が続いていたが、7月に開催されたMX LIVE第1回大会において白雪ゆきを1回28秒のTKOで破り、連敗を脱出。さらに9月の第2回大会では、4カ月前に敗れた世愛とのリマッチに判定勝ちを収め、復活の足掛かりを確実に掴みつつあった。

今回の坂田実優との一戦でも、その復活への意気込みは強かった。試合は立ち上がりから坂田が積極的にカーフキックを蹴りながら前へ出て攻める展開となった。これに対し、Kihoは近距離でのパンチ力強化という課題に対応すべく応戦した。

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Kihoは右ストレートからの左フック、さらにカウンターの左フックを的確にヒットさせ、試合をコントロール。3回も激しい打ち合いとなったが、坂田が最後までフルスイングで意地を見せたものの、Kihoは危なげなく試合を振り切って快勝を収めた。

事前の舌戦と選手たちの心境

試合前には両選手の間で激しい舌戦が繰り広げられた。坂田はKihoの試合内容に対して「オモんない」と挑発し、KNOCK OUT公式サイトの事前インタビューでは「熱い試合をして絶対に勝つ」と闘志を燃やしていた。一方のKihoは、こうした挑発を冷静に受け流しながら、「誰がどう見ても、圧倒的な試合内容にしたい」と語ってリングに上がった。

苦手意識のあった接近戦やパンチの交換においても、Kihoは以前の課題だった近距離での攻防において成長を示した。元女王としての堂々とした振る舞いは、ファンの期待を裏切らないものとなった。

試合終了後の関係と今後の展望

試合前は厳かな空気の漂う舌戦が続いていた両者だったが、試合終了後のリング上では敵意を消し、ノーサイドで抱擁を交わす友好的な一幕が見られた。この交流は、激しいスポーツの精神性と、対戦する者同士としての尊敬の表れとしても捉えられる。

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Kihoにとって今回の勝利は、王座奪還への道筋を示す確かな一歩となった。今後はその勝利を糧に、さらに高いレベルでの戦いを求め、再び頂点へ戻るための準備を加速させていくことが予想される。次の試合での活躍も注目される。