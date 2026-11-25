元広島商の監督で、広島新庄や福山でも指導者としてチームを率いた迫田守昭さんが、２４日に老衰のため広島市内で亡くなったことが、２５日わかった。８１歳。 迫田さんは、広島市出身で１９４５年９月２４日生まれ。広島商で捕手としてプレーして慶大に進学...

元広島商の監督で、広島新庄や福山でも指導者としてチームを率いた迫田守昭さんが、２４日に老衰のため広島市内で亡くなったことが、２５日わかった。８１歳。 迫田さんは、広島市出身で１９４５年９月２４日生まれ。

広島商で捕手としてプレーして慶大に進学し、卒業後は三菱重工広島に入社した。 三菱重工広島の野球部で監督を始め、２０００年に５５歳で母校・広島商の監督に就任。 岩本貴裕（元広島）を擁した０４年夏の広島大会では、決勝戦で兄・穆成（よしあき）さんが率いる如水館との「兄弟監督対決」を制し、１６年ぶりに甲子園出場を果たした。 その後は、ソフトバンク・柳田悠岐などを指導した。

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広島商では、春夏合わせ２度の甲子園出場に導いた。 ０７年秋に広島新庄の監督に就任し、同校を甲子園常連チームへと育てた。１３夏の決勝では、瀬戸内と対戦。 瀬戸内のエース・山岡泰輔（現オリックス）と広島新庄のエース田口麗斗（前ヤクルト）が投げ合い、延長十五回０－０の引き分けで再試合。 再戦では０－１で敗れたものの、２日間の激闘は、広島の高校野球史に残る熱い戦いだった。 広島新庄では、左腕王国を築き、堀瑞輝（現日本ハム）を輩出。

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県北の進学校で、初出場を含め春夏合わせ３度、甲子園出場を果たした。３年前に亡くなった兄・穆成さんとともに、守昭さんは「迫田兄弟」として広島の高校野球界をけん引し続けてきた。 厳しさと愛情を持って球児と向き合い、数多くの逸材を育て上げた広島の名将が、静かに人生の幕を下ろした。