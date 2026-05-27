元宝塚トップスター礼真琴、退団後初ミュージカル「BOOP!」開幕 ベティ・ブープ役に挑戦

元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、退団後初となるミュージカル「BOOP! The Musical」で、世界的に愛されるキャラクター、ベティ・ブープを演じる。東京公演が27日に開幕し、礼は新たな女性役に挑戦。師匠の柚希礼音との共演も果たし、感激の様子を見せた。

元宝塚歌劇団星組トップスターの 礼真琴 が主演を務める ミュージカル 「BOOP! The Musical」が27日、東京・東急シアターオーブで開幕した。 本作は、アメリカのアニメーション界で長年愛されてきたキャラクター、 ベティ・ブープ を題材にしたブロードウェイ ミュージカル で、礼は宝塚退団後初の ミュージカル 出演にして、この象徴的なヒロイン役に挑んでいる。

ベティ・ブープは1930年代に登場し、キュートなルックスとチャーミングな声で一世を風靡した。 今回の舞台では、その原典の魅力を現代に蘇らせつつ、新たな解釈で物語が展開される。 礼はこの役について、宝塚時代とは異なる女性らしさを求められるため、役作りに苦心したという。 特に、タイトなミニワンピース姿でのパフォーマンスは初めての経験で、開幕前の会見では「そわそわしてます」と恥ずかしそうに語った。

衣装合わせでは何十着ものドレスを試着し、自らもイメージを膨らませるために、普段行かないようなブティックでミニスカートを衝動買いしたというエピソードも披露された。 その熱意が伝わる演技は、観客の心を掴むことだろう。 礼にとって本作は、敬愛してやまない先輩であり、師と仰ぐ柚希礼音との共演が実現した特別な作品でもある。 柚希は元宝塚歌劇団星組トップスターで、礼が幼い頃から憧れていた存在だ。

同じ舞台に立つことが夢だったという礼は、「感無量、大歓喜です」と感激を隠さない。 稽古期間中、柚希に質問攻めにしたことを明かし、「『明日は何を着るんですか？ 』『明日はメークしますか？ 』など、全部聞いてしまいました」と茶目っ気たっぷりに振り返った。

柚希もまた、後輩の成長を温かく見守りながらも、舞台上では真剣に向き合う。 柚希は「早速女性としても、アニメのベティちゃんとしても素晴らしく演じている。 声の高さも素晴らしい。 何もかも素晴らしいです」と礼を最大限に称賛した。

二人の絆は舞台全体に温かい雰囲気をもたらし、特にデュエットシーンでは息の合ったハーモニーを聴かせてくれる。 演出は、トニー賞受賞経験のあるジェリー・ミッチェルが手掛け、ブロードウェイクオリティの華やかなステージングが魅力。 音楽はジャズやスウィングの要素をふんだんに取り入れ、観客を1920年代のニューヨークへと誘う。 共演陣も豪華で、松下優也、水江建太、大澄賢也、東山義久ら実力派が名を連ねている。

松下はベティの恋人役を、水江は悪役をそれぞれ演じ、物語に深みを与えている。 東京公演は東急シアターオーブで6月21日まで、大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで7月4日から22日まで、福岡公演は博多座で7月30日から8月16日までと、全国でロングラン上演される。 ファンはもちろん、ミュージカルファンならずとも見逃せない、笑いと感動に溢れたエンターテイメント作品に仕上がっている





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