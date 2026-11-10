元名捕手ボブ・ブーン氏が78歳で死去 フィリーズ世界一に貢献

フィリーズで1980年のワールドシリーズ制覇に貢献した元名捕手ボブ・ブーン氏が9日に死去した。78歳だった。死因は公表されていない。

フィリーズ で1980年の球団史上初となる ワールドシリーズ 制覇に貢献し、 ゴールドグラブ賞 を7度受賞した元名捕手の ボブ・ブーン 氏が9日に死去した。78歳だった。AP通信が10日（日本時間11日）に報じた。死因は公表されていない。

ブーン氏の訃報は、捕手としての実績と野球一家の歩みを知る関係者にとって大きな喪失となる。ブーン氏はメジャー19年間にわたり捕手を務め、通算2225試合に出場して当時の歴代最多出場記録を樹立した人物である。

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ドラフトから捕手転向までの歩みと経歴

ブーン氏は1969年にスタンフォード大学からドラフト6巡目でフィリーズに入団した。入団時の守備位置は三塁手だった。マイナー時代に捕手へ転向し、1972年にメジャーデビューを果たした。

メジャーでは、フィリーズで10シーズン、エンゼルスで7シーズン、ロイヤルズで2シーズンプレーした。捕手として通算2225試合に出場し、当時の歴代最多出場記録を打ち立てた。1989年には41歳で最後のゴールドグラブ賞を獲得しており、長きにわたり守備力で評価され続けた選手だった。

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1980年ワールドシリーズでの活躍と名場面

1980年のワールドシリーズでは、ブーン氏が打率.412を記録し、フィリーズ初の世界一に貢献した。打撃でも結果を残したシリーズとして、球団の歴史に名を刻む活躍となった。

第6戦の9回には、ブーン氏のミットからこぼれたファウルフライを一塁手のピート・ローズが捕球する場面が生まれた。捕手のミットに関わるこの一幕は、シリーズを象徴する名場面として語り継がれている。元同僚のマイク・シュミット氏は、ブーン氏について'彼は私に三塁を譲り、野球史上最高の捕手の一人になった'と振り返った。シュミット氏の言葉は、ブーン氏が三塁から捕手へ転向した経緯と、その後の功績を端的に示している。

野球一家としての系譜と家族の評価

ブーン氏は野球一家としても知られている。父のレイ氏はメジャーで13年間プレーした。ブーン氏の息子であるブレット氏はマリナーズなどで活躍し、オールスターに3度選出された。

もう一人の息子のアーロン氏はメジャーで13年間プレーし、現在はヤンキースの監督を務めている。さらに孫のジェイク氏はマイナーでプレーした後、現在はメッツのフロントに所属している。三世代にわたって球界に関わってきた家系である。ブレット氏は自身のSNSで、'父は非常に誠実な人間で、素晴らしい父親、夫、そして一家の大黒柱だった。彼を父と呼べたことは誇りだ。野球界は偉大な人物を失った'と追悼した。

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引退後の監督経験とナショナルズでの功績

ブーン氏は現役引退後、ロイヤルズとレッズで監督を務めた。指導者としての経験を経て、2005年からはナショナルズのフロント入りを果たした。

ナショナルズでは、2019年に球団初の世界一を達成したチームに関わった。現場とフロントの両面で球団に携わり、キャリアの後半も野球界に貢献し続けた。死因は公表されていないが、長年にわたる野球界での功績は、残された家族や関係者によって受け継がれていくことになる。