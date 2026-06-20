Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

元公務員ボートレーサー・塚越陸斗、兄の背中追い初勝利へ トレンディドラマ鑑賞が趣味の23歳

スポーツ News

元公務員ボートレーサー・塚越陸斗、兄の背中追い初勝利へ トレンディドラマ鑑賞が趣味の23歳
ボートレース塚越陸斗元公務員
📆6/20/2026 3:28 AM
📰SportsHochi
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 63%

元埼玉県横瀬町役場職員からボートレーサーに転身した塚越陸斗選手にインタビュー。公務員時代の経験、兄の影響、デビュー後の戦績、プライベートでのドラマ鑑賞趣味について語る。

埼玉県横瀬町役場に入庁し、公務員として地域振興課に配属された経験を持つ 塚越陸斗 （23）は、群馬県出身の136期生として、ボートレーサーへの道を歩んでいる。 兄の塚越海斗の影響でレースに触れ、自身もレーサーを志し、養成所試験に一期で合格した。2022年5月にデビューし、2023年前期（11月～2024年4月）は2着1回、3着1回と着順に絡んだものの、未だ初勝利を飾っていない。

日々の練習に励む若手選手に、将来の目標やプライベートについて話を聞いた。 塚越は、公務員時代に町おこしを目的とする部署で外回りの仕事が多く、やりがいを感じていたと振り返る。 ボートレーサー転身の決め手は兄の存在で、レース観戦を通じて自分も挑戦したいとの思いが強まった。 オフの時間には、木村拓哉主演の『ラブジェネレーション』『グッドラック！

』、反町隆史主演の『ＧＴＯ』、堤真一出演の『やまとなでしこ』といった90年代から2000年代初頭のトレンディドラマを好んで鑑賞。 特に『やまとなでしこ』は、ＣＡと魚屋の恋愛を描いた作品を「メッチャ好きで何回も見る」と語り、 repeat viewingの楽しみを明かした。 現在は初勝利を目指し、練習に専念する日々 whilst balancing personal interests in classic television drama

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SportsHochi /  🏆 53. in JP

ボートレース 塚越陸斗 元公務員 兄の影響 トレンディドラマ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

乃木坂46の小川彩＆柴田柚菜がBSWスペシャルリポーターとして7・23ロッテVS楽天に来場 - スポニチ Sponichi Annex 野球乃木坂46の小川彩＆柴田柚菜がBSWスペシャルリポーターとして7・23ロッテVS楽天に来場 - スポニチ Sponichi Annex 野球千葉ロッテマリーンズは7月23日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、乃木坂46の小川彩（18）と柴田柚菜（23）が来場し、夏のスペシャルイベント「BLA…
Read more »

【函館便り】好ダッシュ決めた小沢大仁騎手、同郷藤井聡太竜王名人と「いつか対談できるように」【函館便り】好ダッシュ決めた小沢大仁騎手、同郷藤井聡太竜王名人と「いつか対談できるように」デビュー6年目の小沢大仁騎手（23）が、函館開幕週に3勝を挙げて好ダッシュを決めました。それぞれ4番人気、10番人気、9番人気。「幸先のいいスタートを切れまし… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

ゴリラの顔が足裏を刺激、話題の新感覚「健康サンダル」がクセになるゴリラの顔が足裏を刺激、話題の新感覚「健康サンダル」がクセになるドウシシャは6月18日に、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」にて開始した。サイズは、S（22.0～23.0cm）、M（...
Read more »

元保育士、リュックで顔を隠しながら法廷に現れる元保育士、リュックで顔を隠しながら法廷に現れる南九州市の元保育士、笹山なつき被告（23）が、リュックで顔を隠しながら鹿児島地裁に現れ、殺人未遂と傷害の罪で起訴された。被告は事件の起訴内容を否認し、検察側は被告の動機と当時の状況を明らかにした。
Read more »

ゴルフのスコアアップや分析に適した「ガーミン Approach S70 47mm Black/Approach CT10 （3個入り）」がセールで23％オフにゴルフのスコアアップや分析に適した「ガーミン Approach S70 47mm Black/Approach CT10 （3個入り）」がセールで23％オフにAmazon.co.jpのタイムセールにて、ガーミンのGPSゴルフウォッチ「Approach S70 47mm Black」とクラブトラッキングセンサー「Approach CT10」3個のバンドルセットが、23％オフの6万9800円で販売中だ。
Read more »

コートジボワールFWにカナダ入国許可、不正賭博疑いで当初ビザ発給されず サッカーW杯コートジボワールFWにカナダ入国許可、不正賭博疑いで当初ビザ発給されず サッカーW杯【6月19日 AFP】サッカーW杯北中米大会に臨むコートジボワール代表のFWエリー・ワヒ（23）が、不正賭博に関わる容疑によってカナダのビザ（査証）発給を拒否されていたものの、その後入国が許可された。選手に近い関係者が18日、明かした
Read more »



Render Time: 2026-06-20 06:27:55