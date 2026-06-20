元公務員ボートレーサー・塚越陸斗、兄の背中追い初勝利へ トレンディドラマ鑑賞が趣味の23歳

元埼玉県横瀬町役場職員からボートレーサーに転身した塚越陸斗選手にインタビュー。公務員時代の経験、兄の影響、デビュー後の戦績、プライベートでのドラマ鑑賞趣味について語る。

埼玉県横瀬町役場に入庁し、公務員として地域振興課に配属された経験を持つ 塚越陸斗 （23）は、群馬県出身の136期生として、ボートレーサーへの道を歩んでいる。 兄の塚越海斗の影響でレースに触れ、自身もレーサーを志し、養成所試験に一期で合格した。2022年5月にデビューし、2023年前期（11月～2024年4月）は2着1回、3着1回と着順に絡んだものの、未だ初勝利を飾っていない。

日々の練習に励む若手選手に、将来の目標やプライベートについて話を聞いた。 塚越は、公務員時代に町おこしを目的とする部署で外回りの仕事が多く、やりがいを感じていたと振り返る。 ボートレーサー転身の決め手は兄の存在で、レース観戦を通じて自分も挑戦したいとの思いが強まった。 オフの時間には、木村拓哉主演の『ラブジェネレーション』『グッドラック！

』、反町隆史主演の『ＧＴＯ』、堤真一出演の『やまとなでしこ』といった90年代から2000年代初頭のトレンディドラマを好んで鑑賞。 特に『やまとなでしこ』は、ＣＡと魚屋の恋愛を描いた作品を「メッチャ好きで何回も見る」と語り、 repeat viewingの楽しみを明かした。 現在は初勝利を目指し、練習に専念する日々 whilst balancing personal interests in classic television drama





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ボートレース 塚越陸斗 元公務員 兄の影響 トレンディドラマ

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