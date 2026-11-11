元保険調査員深町被告に懲役10年 保険金詐欺集団での役割巡り業界から疑問視

岡山地裁は元保険調査員の深町優将被告に懲役10年を言い渡した。業界関係者はその加わった経緯に疑念を抱き、受動的な関与という認定に納得のいかない声が上がっている。

岡山地裁 は11日、全国で放火と 保険金詐欺 を繰り返したとして詐欺罪などに問われた元保険調査員の 深町優将 被告（55）に対し、懲役10年（求刑懲役14年）の実刑判決を言い渡した。

この判決を受け、被告を周囲から知る保険調査業界の関係者の間からは、地裁が今回の事件における被告の役割を「受動的な関与」と認定したことに対して強い違和感が広がっている。業界内で「エース」と呼ばれた実績を持つ人物の法廷での主張と、それがどのように司法によって評価されたかに、専門職の視点からの異議が唱えられているのである。

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判決と業界関係者の違和感

事件の経緯について、損害保険リサーチ（東京）に在籍していた関係者は、一度犯罪の手法を知れば、それが自分たちの武器となり、そこから抜け出すことは容易でないと指摘する。深町被告がそのようなリスクを認識していながら、なぜ犯罪グループに甘んじる選択をしたのか、その論理の飛躍に多くの関係者は首を傾げている状態だ。

特に疑問視されているのが、深町被告が保険金詐欺のグループに加わったきっかけだ。公判の経過を注視していた関係者は、単なる追随者ではなく、自らの意志で深く関与していた可能性が高いと推測しており、判決で強調された「受動的な立場」の実態に対して、情報の不對称性が隠されているのではないかと疑念を抱いている。

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資金調達能力と年収の矛盾

深町被告の弁解にある「独立事業の資金援助」説も、業界内部では到底理解しがたいものとなっている。公判において被告は、令和4年5月に自身の保険調査会社を設立する際、グループの指示役とされる稲葉寛被告（58）から資本金100万円などの援助を受けた恩義から断りきれず、渋々ながら犯罪に加わったと主張していた。

しかし、損害保険リサーチの関係者は、なぜ被告が100万円の自己調達ができなかったのか理解に苦しむと述べている。同社在籍時の深町被告の年収は少なくとも1000万円あったとされ、組織における広告塔のような重宝される存在だったという。十分な経済基盤を持ちながら、なぜ小口の資金援助に頼らなければならなかったのか、その経済的合理性は全く見出せないという指摘がある。

税滞納理由と判決の今後

深町被告の背景には、約20年前から始まった税金滞納問題がある。詳細は公にされていないが、事件発覚前の滞納額が1000万円以上であったことが検察側によって確認されている。損害保険リサーチの関係者は、税金なら分納制度を活用することで20年の歳月があれば完済可能だと指摘し、被告の「資金難」説の誤りを改めて浮き彫りにしている。

深町被告は公判において、詐取した保険金の分け前を用いて税金を払う「打算的な考え」があったことを認めた。しかし、検察側がこの点を徹底的に追及することはなかったと伝えられている。この経緯を踏まえ、今後の訴訟手続きや関連する第三者への影響、そして保険調査業界全体でのコンプライアンス強化の必要性について、専門家の間では更なる議論が期待されている。