元乃木坂46の能條愛未、テレビ朝日『グッド！モーニング』で「梨園の妻」デビューと新生活に密着

元乃木坂46の女優・能條愛未がテレビ朝日情報番組に出演し、先月末に歌舞伎俳優・中村橋之助と結婚、今月5日に「梨園の妻」デビューした様子を明かした。義母・三田寛子さんからの助言や夫の公演への出演など、芸能界と伝統芸能の両側面での新たな挑戦に迫る。

元乃木坂46の元メンバーで現在は女優として活躍する 能條愛未 （31）が、 テレビ朝日 の情報番組「グッド！ モーニング」（平日午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に特別VTRを通じて出演したことが報じられた。

能條は先月末に歌舞伎界の若手俳優である中村橋之助（30）と結婚式と披露宴を挙げ、今月5日には「梨園の妻」としてデビューしたというニュースが、同番組の取材で明らかになった。 夫である橋之助は、5日から東京・サンパール荒川大ホールで開催中の公演『歌舞伎鑑賞教室』に出演しており、能條もその公演初日から舞台裏に密着取材が行われた。 能條は明るい黄色の着物を身にまとい、劇場に到着すると「奥様業をロビーでしっかりと全うしたいです。 頑張ります！

」と笑顔で意気込みを語り、視聴者に新たな一面を見せた。 番組内では、能條が結婚後の生活について「まだ何も分からないことが多いです」と正直に語り、具体的な役割については「細かいことは義母であるタレントの三田寛子さんを見ながら学んでいく感じです」と説明した。 三田さんは、能條の義母であり、歌舞伎の名門・中村芝翫家の第七代である中村芝翫さんの娘でもある。 三田は能條に対し「役者の妻として芸能活動も続け、二刀流の奥様を目指してがんばろう」と励ましの言葉を送ったことを能條は感謝の気持ちで語った。

「とても嬉しかった」としみじみとした表情で語る能條の姿は、芸能界と伝統芸能の両方での活躍を期待させるものだった。 さらに、三田寛子さんが自らの父であり、橋之助の祖父にあたる第七代中村芝翫さんから受けた教えを引用し、「お客様への対応はすべて奥さん・妻の責任だ」という言葉を能條に伝えたエピソードが紹介された。 能條は「私も一生懸命頑張ります。 夫を全力でサポートしていきたい」と力強く答え、芸能活動と家庭生活を両立させる覚悟を新たにした。

番組は、能條が今後どのように「梨園の妻」としての役割を果たし、同時に女優としてのキャリアを築いていくのかに注目し、視聴者に期待感を抱かせる構成で締めくくった





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能條愛未 梨園の妻 中村橋之助 テレビ朝日 芸能界と歌舞伎

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