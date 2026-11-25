元乃木坂４６の北野日奈子が２４日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、壮絶に嫉妬深い性格を告白。他の出演者から「（夫が）そのうち逃げますよ」と忠告された。北野は昨年１１月にキマグレンのクレイ勇輝と結婚した。 この日は「ベテラン妻ＶＳ新婚...

元乃木坂４６の北野日奈子が２４日、日本テレビ系「踊る！ さんま御殿！！ 」で、壮絶に嫉妬深い性格を告白。 他の出演者から「（夫が）そのうち逃げますよ」と忠告された。

北野は昨年１１月にキマグレンのクレイ勇輝と結婚した。 具体例を聞かれ「打ち上げとかは、私も参加させてくれないと行っちゃいけない」といい、スタジオは「ええ？ 」。 北野は「だから私も（打ち上げは）いかない。

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どこにでも一緒に行くし、逆に私なしで行っちゃダメと言っているので、旦那さんが来られないところは私もいかない。 会食でも打ち上げでも。 相手に強いることは私も守る」と言った。

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「連絡がないとか絶対あり得ない」「楽屋出る時、車乗った時、降りた時、エレベーター乗った時（に必ず連絡）」と、連絡を求め「何もかも全部自分が知っていたいし、全部把握していたい」と言うと、結婚２７年目の大神いずみは「逃げちゃいますよ、そのうち」と忠告した。 北野は「逃げられないようにちゃんとしてある。 私なしでは生きて行けないように。 おまじないです」と言い、明石家さんまは「まじない？

催眠術？ 」とビックリ。 北野は「そこら中にいる女性、全員敵だと思っているので、例えばドライブスルーで、マイクの相手が女の声だったら、そこからピシッとして、お会計の時に『私も乗ってます』ってアピール。 彼は私のものですって」と、女性と話すときは自分が妻であることを殊更アピールするという。