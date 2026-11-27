ハリー・ケインが長期離脱するバイエルン。冬に代役を獲得するのか？候補の名前を挙げてみよう。

バロンドールを受賞したばかりの選手を簡単に代えることはできない。 代えられるなら、世界最高の選手ではないはずだ。 だが バイエルン の問題は、ハリー・ケインの代役が本人より大きく見劣りすることではない。

例えば昨季のニコラス・ジャクソンはそうだったが、それでもバイエルンで11得点を挙げた。 問題は、そもそも本職の代役がいないことだ。 夏にジャクソンのレンタル期間が終わると、新たな控えの獲得が議論された。 しかし最終的にクラブ首脳陣は見送り、必要になれば複数のポジションをこなせるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリを起用する方針を選んだ。

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ところがケインは脛腓靱帯の断裂で3月まで離脱し、代役候補のニャブリとサイバリもプレーできない。 太ももを負傷したニャブリは1月初めの後半戦開幕時に復帰する可能性があり、脛腓靱帯を断裂したサイバリは2月の復帰が見込まれる。 ただ、ケインと同様、復帰後どれほど早く試合での負荷に十分耐えられるようになり、本来のトップレベルを取り戻せるかは分からない。