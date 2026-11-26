プロ野球ロッテの黒木知宏コーチの娘で、タレントの黒木芽依（27）が26日までにインスタグラムを更新。23日に行われたOB戦に先発した父にインタビューした感激を… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

父・知宏氏はOB戦に先発し、打者3人に投げて降板。 芽依はスペシャルリポーターとして父にインタビューし、親子共演を果たした。 芽依は父とのツーショットをアップし「ついに、グラウンドでの共演が叶いました」と報告。

「これまで何度か取材をさせていただく機会はありましたが、大好きなマリンスタジアムで、たくさんのファンの皆様の前でインタビューをするのは初めて。 聞きたいことは沢山あったのに、いざグラウンドに立つと緊張で頭が真っ白に。 マイクを持つ手が驚くほど震えていました」と振り返った。

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「父がマリンスタジアムのマウンドに立つ姿を見るのは、引退試合ぶり。19年前の引退セレモニーは今でも鮮明に覚えています」という芽依。 「『ジョニーーーー！ 』と何度も響くファンの皆様の声 温かく優しい空気に包まれたスタジアム 父が野球を辞める寂しさ以上に、こんなにもたくさんの人に愛され、応援されてきた人なんだと自然と涙が溢れました」と父の引退当時を回想した。