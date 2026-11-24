元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーが、日曜日のマージーサイド・ダービーを前に、エヴァートンのブレントフォード戦0-4敗戦を厳しく評価した。

で敗戦を分析したキャラガーは、普段らしくない不調な一夜を、チームはすぐに振り払うしかないと指摘した。

「こういう試合は忘れて、すぐに切り替えなければならない。 エヴァートンは日曜日の早い時間にマージーサイド・ダービーを控えている」ブレントフォードのキース・アンドリュース監督は、イゴール・チアゴの出場停止を受けて攻撃陣を組み替え、カラム・ウィルソンをプレミアリーグで初めて先発起用した。 だが、主役となったのは左サイドバックのルイス＝ポッターだった。 何度も広大なスペースを与えられた25歳は、エヴァートンの緩いマークを突き、11月までにリーグ戦4ゴールに到達。

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シーズン自己最多だった3ゴールを更新し、イングランド代表入りへのアピールにもなった。 前半終了前には、ターコウスキーがクリアの際にイェホル・ヤルモリュクのすねを捉え、エヴァートンの苦境はさらに深まった。 クレイグ・ポーソン主審は当初イエローカードを提示したが、VARによる確認を経て退場処分に変更。 過去に74回の警告を受けていたターコウスキーにとって、キャリア初の退場となった。

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その後、クィービーン・ケレハーがティエルノ・バリーのヘディングを阻むと、ヤネルトの約27メートルからのシュートと、カルヴァーリョが膝で押し込んだゴールにより、ブレントフォードは6位に浮上した。