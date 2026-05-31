元ヤクルト大塚淳氏、二郎系ラーメン店「豚基地」をオープン―村上宗隆選手が題字を寄贈

元プロ野球選手の大塚淳氏が、東京・市ケ谷に二郎系ラーメン店「豚基地」を6月上旬にオープン。ホワイトソックスの村上宗隆選手が看板の題字を書き、接客を重視した誰でも入りやすい店を目指す。

黄色い背景に黒で大きく「豚基地」と書かれた看板が、東京・市ケ谷の日本テレビ通り沿いでひときわ目を引く。6月上旬にオープン予定のこの 二郎系 ラーメン店 は、まだ開店前にもかかわらず、店内をのぞき込む通行人が絶えない。

のれんにプリントされた力強い題字は、実はMLBシカゴ・ホワイトソックスで活躍する村上宗隆選手の直筆だ。 店主の大塚淳氏（41）は「開店祝いとして厚意で書いてくれました」と感謝の言葉を述べる。 大塚氏は元プロ野球選手で、2002年にドラフト11巡目でヤクルトに入団。1軍出場は叶わなかったものの、内野手として2009年まで現役を続け、その後は球団スタッフとして長年ブルペン捕手を務めた。 ムードメーカーとして、村上選手や山田哲人選手ら多くの選手から慕われた存在だ。

大塚氏の父・徹氏も元プロ野球選手で、ヤクルトなどで活躍後、地元・茨城でスナック「ダッグアウト」を経営していた。18年に73歳で死去するまで店を切り盛りする姿を見てきた大塚氏は「飲食の仕事には興味がありました。 もともと二郎系ラーメンが好きで、遠征のときもよく店を探して食べに行っていました」と振り返り、第二の人生としてラーメン店開業を決意した。 知人を介して、二郎系「俺の生きる道」の経営者で元DeNA投手の小林公太氏（34）を紹介され、1年間の修行を積んだ。

大塚氏は「1杯のラーメンを出すのにこんなに労力がかかるのかと、基礎からたたき込まれました」と語る。 小林氏から最も強調されたのは接客の大切さだ。

「いくらおいしくても、店員の態度が悪かったら、2回目は来てもらえない。 当たり前のことですが、僕の店ではちゃんと目を見て『いらっしゃいませ』『ありがとうございました』と言うようにしようと」と大塚氏は決意。 実際、野球のユニホームを模した作業着の左袖には「接客命」の文字が刺繍されている。 店名「豚基地」は「ぶたベース」と読む。

その名には「たくさんの方が食べに来る基地みたいになってほしい」「豚をベースに作っているラーメン」「僕自身がベースボールをやっていたので」という三つの意味が込められている。 看板メニューはパンチの効いた醤油豚骨ベースのラーメンで、価格は1杯1100円。 注文は全て券売機で完結できるため、二郎系ならではのトッピングの有無などを店員に伝える「コール」は不要。 女性やビギナーでも入りやすいよう工夫しており、まさに「みんなが入れる基地」を目指す。

大塚氏は「同じように野球を仕事にしてきた人が辞めた後のセカンドキャリアとして、僕自身が前例になれたら。 僕が公太くんを頼ったように、僕を頼ってくれる人がもし現れたらうれしいです。 そのためにはまず僕が成功させないといけないですね」と熱意を語る。 新たな挑戦が始まった。

店舗の詳細は以下の通り。 東京都文京区六番町4-11に位置し、営業時間は午前11時から午後3時までと、午後5時から午後10時まで。 メニューはラーメンのほか、汁なしラーメン、うま辛ラーメン、まぜそばなど多彩なラインアップ。 オープンは6月上旬を予定しており、既に地元や野球ファンの間で話題を呼んでいる。 大塚氏の野球経験を生かした接客と、こだわりの一杯に期待が集まる





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