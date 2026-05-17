元ヤクルト監督の古田敦也氏がドラフト指名約束球団名を明かす

元ヤクルト監督の古田敦也氏がテレビ朝日新番組にゲスト出演し、ドラフト指名約束球団名を明かした。立命大では日米大学野球の日本代表に選出され、ドラフト候補に選ばれたが、結局指名漏れに終わった。

元ヤクルト監督 の 古田敦也氏 （60）が17日放送のテレビ朝日の新番組"浜田雅功とアスリート幸福論"（後1・55）にゲスト出演。 立命大 4年時の ドラフト会議 で指名を"約束"した球団名をぶっちゃける場面があった。

立命大では日米大学野球の日本代表に選出されてプロから注目され、4年時にはドラフト候補に。 ドラフト会議前日には"ある球団"から電話が掛かってきたという。

"うちのオカンが取ったんですけど"お宅の敦也くんを明日指名しますんで、よろしくお願いします"って。 当時、古田氏は寮生活をしており、母から"電話掛かってきたよ！ この球団行くか言わなあかんねん、どうする？

"と連絡があった。 "その時は取材とか受けてて調子に乗ってるから"何か、あんまり、弱い球団やなあ"とか言ったんです"と当時の会話を回顧。 するとMCのダウンタウン・浜田雅功は"それはどこなんですか？

"とすかさずツッコミ。 "当時やろ？ 弱い球団やったのは当時の話でしょ"と聞き出そうとするも、古田氏は"そうですね…当時は弱かったんでどうしようかなあと"とはぐらかした。 結局ドラフト会議ではまさかの指名漏れに終わり、浜田は"あの電話は何だったんや"と不思議そうな表情。

古田氏は"当日変更とかあるんですよ。 眼鏡かけてたんで目が悪いヤツはプロ野球じゃダメだって"と当時の定説を振り返り、"後からごあいさつに来られて"見送りました"って。 見送りましたじゃねえよ！ って感じで、こっちは準備して大恥かいて"と今では笑いながら話していた





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

元ヤクルト監督 古田敦也氏 ドラフト指名約束球団名 ドラフト会議 立命大 日米大学野球日本代表 ドラフト候補 指名漏れ

United States Latest News, United States Headlines