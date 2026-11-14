元モデル内田氏とノニジュースの関係とエイジレスボーイズの若返りの秘密

元モデル内田氏が明かすノニジュースの飲用習慣。エイジレスボーイズMC陣が驚く若々しさの理由と、番組で披露された具体的なアンチエイジング法について詳述。

ABEMAオリジナルバラエティ番組『 エイジレスボーイズ 』にて、70代ながら驚くべき若々しさを保つ元モデルの内田氏が登場し、その美の秘密が明らかにされた。番組MCを務めるヘア＆メイクアップアーティストの 小田切ヒロ 、お笑いコンビ・レインボーの池田直人、そしてAぇ! groupの 小島健 は、彼の外見を見て「本当に見えない！」と強く驚きを表明した。

ヘプバーンとの関わりとサインの逸話

内田氏は1983年に日本で開催されたショーのオーディションに合格し、世界的な女優であるオードリー・ヘプバーンと同じステージに立ったという輝かしい経歴の持ち主である。彼が宝物として披露した内田氏の直筆サインは、単なる纪念品ではなく、ヘプバーンのボランティア精神や信念を貫く生き方に対して深く感銘を受けた証となっている。この歴史的な出会いと、そこから受けた影響は、彼の現在のスタンスにも色濃く反映されている。

Also read 赤城耕一の「アカギカメラ」 第134回：本気度を感じるフィルムコンパクトの新製品「Lomo MC-A」

ノニジュースへの強い信頼と驚き

内田氏の美の源となっている具体的な習慣として、毎朝欠かさず飲んでいるというノニジュースの存在が挙げられた。一般的にノニジュースは、強い臭いや独特の味ゆえにバラエティ番組において罰ゲームの題材としておなじみ存在ではあるが、内田氏はそれを日常的に摂取している。MC陣の一人である小島健は、その健康効果に対して「ほんまに（身体に）いいんすね！」と驚愕し、「むしろ飲まないといけないくらい」と強く興味を示した。この発言は、ノニジュースに対する一般的なイメージと、内田氏の実践とのギャップを浮き彫りにしている。

Advertisement

インナーケアとタフな日常の実践

内田氏はノニジュースのほかにも、自家製ぬか床を使ったインナーケアや、家事を行う際のスクワット姿勢を心掛けるなど、細部までこだわった生活習慣を公開した。さらに、移動手段についても工夫しており、片道20キロ以内であればどこへでも自転車で移動するというタフな日常を送っている。これらの実践は、単なる外見の若さだけでなく、身体の芯からの強さと健康維持を支える土台となっている。

番組のコンセプトとMC陣の役割分担

『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢なのか」と周囲を驚かせる"年齢不詳な人"に焦点を当て、彼らが若々しさを保つための秘密を探るアンチエイジングバラエティとして構成されている。この番組では、美容のプロである小田切ヒロ、美容に詳しい芸人である池田直人、そして美容初心者のアイドルである小島健という、異なる立場と視点を持つ3人がMCを務めている。この多様なバックグラウンドを持つMC陣が、出演者の美容の知識や独自のこだわりを掘り下げる形で、視聴者に有益な情報を提供している。