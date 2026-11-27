元マンチェスター・ユナイテッドDFマルコス・ロホは、エストゥディアンテスがパルメイラスを破れば、優勝間隔17年のコパ・リベルタドーレス新記録を樹立する。

元 マンチェスター・ユナイテッド DF マルコス・ロホ が、モンテビデオで土曜日に行われる パルメイラス との決勝で、コパ・リベルタドーレスの歴史に名を刻む可能性がある。 エストゥディアンテス がブラジルの強豪を破れば、2009年に育ったクラブで初優勝したロホは、優勝間隔17年という新記録を樹立する。

エストゥディアンテスが11月28日にエスタディオ・センテナリオでパルメイラスと対戦する決勝で、ロホはコパ・リベルタドーレスの2度の優勝間隔が史上最長の選手になる可能性がある。 驚くべきことに、育ったクラブで臨んだ両大会での出場時間はわずかだ。2009年には19歳でアレハンドロ・サベジャ監督の下、出場はわずか1分。2026年のフラメンゴとの準決勝第2戦では77分間プレーした。10歳でラプラタのクラブに加入したセンターバックは、2009年大会ではデフェンソール・スポルティングに勝利した準々決勝の89分にレアンドロ・ベニテスに代わって出場したのが唯一の出番で、クルゼイロとの決勝には出場しなかった。2010年大会では5試合に出場。

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その後、欧州で長くプレーし、南米に戻ってボカ・ジュニアーズとラシンでプレーした。 ボカでは4大会で計13試合に出場した。2023年のパルメイラスとの準決勝では66分に退場処分を受け、フルミネンセに敗れた決勝には出場できなかった。2025年はボカでシーズンを始めてからラシンに加入。 ペニャロール戦で再び退場となり、フラメンゴとの準決勝では痛恨のミスを犯した後、アレクサンデル・メディナ監督の下でエストゥディアンテスに復帰した。 ロホが優勝すれば、ブラジル人DFファビアーノ・エレルが持つ優勝間隔12年の現行記録を大幅に更新する。