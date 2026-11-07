元プロボウラーの中山律子さん死去 84歳 女子初の公認パーフェクト達成者

日本プロボウリング協会が7日、元プロボウラーの中山律子さんの死去を発表した。ボウリングブームを牽引し、日本プロボウリング協会初の女性会長を務めた功績が改めて注目される。

日本プロボウリング協会 は7日、元プロボウラーの 中山律子 さんが同日に死去したと発表した。84歳だった。同協会によると、中山さんは病気療養中だった。中山さんは1970年代に空前の ボウリングブーム をけん引し、日本女子で初めて 公認パーフェクトゲーム （300点）を達成した選手として知られている。

協会の発表は、中山さんの訃報を伝えるとともに、その競技人生を振り返る内容となっている。中山さんは1942年10月12日、群馬県草津町に生まれた。3歳のときに一家の地元である鹿児島へ移り、鹿児島女高ではバレーボールに打ち込み、高校総体と国体に出場した。ボウリング界での足跡を語るうえで、この運動経験が後の球威につながったとされている。

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中山律子が空前のボウリングブームを牽引した経緯

中山律子さんは1969年6月に初めて行われた第1回女子プロテストに合格し、同年9月の女子プロ誕生記念大会で初優勝を果たした。翌1970年には全日本プロ選手権も制し、初代チャンピオンとなった。プロとしての出발点から短期間で頂点に立ったことが、中山さんの名前を広く知らしめる契機となった。

日本では昭和40年代、すなわち1960年代終盤から70年代にかけて空前のボウリングブームが起きた。そのブームをリードしたのが中山さんだった。女子プロという新しい舞台が整いつつあった時期に、中山さんの活躍が競技の注目度を大きく引き上げた。

中山さんは「和製ジャンヌ・ダルク」と呼ばれ、端正なマスクとキュートな笑顔、すらりとした抜群のスタイルでミニスカート姿がファンの目を釘付けにした。ただ、人気を支えたのは外見だけではなかった。バレーボールで鍛えた下半身から放たれる球の威力も、多くの人々を魅了した。

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シャンプーのテレビCMには、「律子さん、律子さん、さ・わ・や・か律子さん」という歌とともに登場した。このCMを通じて、中山さんは「さわやか律子さん」の愛称で一躍お茶の間の人気者となった。

1970年8月21日の府中スターレーンで女子初の公認パーフェクト達成

中山律子さんが女子として史上初の公認パーフェクトゲーム（300点）を達成したのは、1970年8月21日だった。舞台は東京・府中市の府中スターレーンで、8月度女子プロ月例競技会の優勝決定戦が行われた。対戦相手は海野房枝選手だった。

パーフェクトゲームとは、12連続ストライクを決めて300点を獲得する最高得点の達成を指す。中山さんは第9フレームまで難なくストライクを重ね、第10フレームの1投目でピン9本がはじき飛んだ。レーン左奥の7番ピンがゆっくりと後ろに倒れたところで、10連続ストライクが記録された。

一瞬ひやりとした空気に、会場の期待とざわめきが一層高まった。その中で中山さんは第10フレームの2投目と3投目も続けてストライクを演出し、ついに女子プロ史上初の快挙を成し遂げた。日本中を沸かせたこの記録は、中山さんの名前を不動のものとした。

この偉業は、好敵手の存在によっても支えられていた。好敵手との競り合いが中山さんの実力をさらに引き上げ、ひいては日本のボウリング界全体のレベル向上につながったと伝えられている。

須田開代子とのライバル関係と協会会長としての歩み

中山律子さんは2004年に日本プロボウリング協会初の女性会長に就任し、競技団体のトップとして日本のボウリング界の発展に力を尽くした。その歩みは、ライバルとして競い合った須田開代子さんとの関係と切り離せない。

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須田開代子さんは女子プロテストで優勝し、ライセンスNo.1の選手として知られていた。「人気の中山、実力の須田」と誰もが認める2人の女王を中心に、女子プロブームが巻き起こった。2人は激しく競い合ったが、お互いを認め合う関係でもあった。

中山さんは体を酷使し続けた選手として、肩痛に悩まされた時期もあった。1995年には膠原病、さらにリンパ腫にも見舞われたが、いずれも克服した。その後も1990年代まで現役を続けた。

須田開代子さんは1995年に57歳で亡くなった。中山さんは1998年に須田さんが発足させたジャパン・レディース・ボウリング・クラブ（JLBC）の会長を継承した。ライバルの遺志を受け継ぎながら、中山さんは組織の運営にも携わった。

2004年に日本プロボウリング協会（JPBA）会長に就任した中山さんは、4期8年にわたって務めた。その後、2012年から協会の名誉会長となり、ジャパンレディースボウリングクラブ（JLBC）でも名誉会長を務めた。

中山律子の主な経歴と家族に関する記録

中山律子さんの公式戦優勝は33回を数え、通算アベレージは197.11だった。公認パーフェクトゲームは2回達成している。こうした記録が、女子ボウリング界で長く評価されてきた理由を物語っている。

中山さんは1967年に上京し、1969年のプロテストに合格してプロの道へ進んだ。7人きょうだい（男4人、女3人）の上から5人目にあたり、弟の中山徹さんはプロゴルファーとして活動している。

日本プロボウリング協会は、中山律子さんの死去を7日に発表した。ボウリングブームを築き、女子プロの歴史に名を刻んだ功績は、今後も競技の歴史を語る上で欠かせない存在として受け継がれていくとみられる。