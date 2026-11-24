元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールトが、現在ローマで活躍する元ドルトムントのドニエル・マレンの能力を改めて高く評価した。

「マレンには キリアン・エンバペ のレベルに達する可能性があると、私はずっと言ってきた。 ただ、その力がいつも表に出るわけではない」。 ファン・デル・ファールトは、オランダのテレビ局「そう言うことを恥ずかしいとは思わない。

笑われるかもしれないが、彼は本当にエンバペのレベルに達せると思う」。 ファン・デル・ファールトは再びマレンの可能性をレアル・マドリーのフランス人スターFWと比較した。 エンバペは2026年のバロンドールで、受賞者のハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）に僅差で及ばず、2位となったばかりだ。 ただ、アヤックスのレジェンドでもあるファン・デル・ファールトは、マレンはエンバペに比べて「気持ちの面で少しのんびりしている」と指摘し、「4点取ったから、これから2試合は休むだろうね」と冗談を飛ばした。

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レアル・マドリーのスターと同じ地位に本当に到達するには、マレンはこの気の緩みを「必ず改めなければならない」という。 マレンはかつて16歳の逸材としてアヤックスからアーセナルの下部組織に移り、2021年夏から2025年1月までドルトムントでプレーした。 その後、アストン・ヴィラに移籍したが、そこでは満足のいく状況に恵まれず、出場は主に途中からだった。 そのため、わずか1年でバーミンガムを離れた。