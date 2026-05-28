元ドイツ赤軍メンバーのクレッテ被告に禁錮13年 逃亡中に強盗などの罪

ドイツの裁判所は、左翼過激派組織「ドイツ赤軍」の元メンバーで、欧州最重要指名手配犯の一人だったダニエラ・クレッテ被告に禁錮13年を言い渡した。逃亡中に犯した強盗や恐喝などの罪が認められた。

ドイツの裁判所はこのほど、 左翼過激派 組織「 ドイツ赤軍 （RAF）」の元メンバーとみられ、一時は欧州の最重要女指名手配犯の1人に数えられていたダニエラ・ クレッテ被告 （67）に 禁錮13年 を言い渡した。

逃亡中の罪に刑を科した。 ニーダーザクセン州フェルデンの地方裁判所はクレッテ被告に対し、1999年から2016年にかけて犯した強盗致傷や恐喝、武器関連の違反行為など複数の罪で有罪を言い渡した。 一連の犯罪は「ドイツ赤軍」の正式解散後、被告が当局から逃亡していた時期に発生した。 ドイツの放送局ドイチェ・ベレは、評決言い渡しの際、法廷内の傍聴人の一部から「ダニエラに自由を」という怒りの声が上がったと報じた。

クレッテ被告は国内の極左勢力の一部から支持されているという。

「バーダー・マインホフ・グループ」とも呼ばれるドイツ赤軍は1960年代後半の西ドイツで、過激化した左翼学生運動から派生した。 資本主義体制や「西側帝国主義」を解体する目標を掲げ、70年代から80年代にかけて爆破や拉致、銃撃といった凶悪犯罪に及んだ。 クレッテ被告は欧州刑事警察機構（ユーロポール）の最重要指名手配リストで「危険」と指定された唯一の女性でありながら、生涯のほぼ半分の期間、当局の追跡を巧みに逃れ続けた。 今回の判決は、長期にわたる逃亡生活に終止符を打つものとなった。

クレッテ被告は1990年代後半から偽名を使い、ベルリンやハノーバーなどの都市で潜伏しながら生活していた。 彼女はアパートを借り、ヨガ教室に通うなど普通の生活を装っていたが、2018年に指紋照合により身元が特定され逮捕された。 裁判では、検察が約束した証拠の一部が不十分だったとして弁護側が無罪を主張したが、裁判所は被告が一連の強盗事件に関与したと認定した。 クレッテ被告が関与したとされる事件には、スーパーマーケットや現金輸送車を狙った襲撃があり、総額数百万ユーロの被害が出ている。

これらの犯行は、RAF崩壊後の資金調達が目的だったとみられている。 また、クレッテ被告は共犯者とされる元RAFメンバーのエルンスト・フォルカー・シュタープとブルクハルト・ガルベクと共に、1990年代から2000年代にかけて複数の武装強盗を実行したとされる。 シュタープとガルベクも別途裁判にかけられている。 ドイツ赤軍は1970年代から80年代にかけて、西ドイツ政府や米軍基地を標的としたテロ行為で30人以上を殺害した。1998年に正式解散を宣言したが、一部の元メンバーはその後も潜伏し、犯罪を続けていた。

クレッテ被告の判決は、こうした過去のテロリズムの遺産に新たな一章を加えるものとなった。 一方で、被告の支持者は彼女を「政治犯」と見なし、不公平な裁判だと批判している。 法廷外では、被告を支援するグループがプラカードを掲げて抗議活動を行い、社会主義体制の復活を訴える声も上がった。 今回の判決は、ドイツ社会における左翼過激主義の記憶を呼び覚ますとともに、過去のテロ組織の残党に対する司法の対応を問い直す契機となっている。

ドイツ連邦刑事局は、依然として逃亡中の元RAFメンバーが他にもいる可能性があると警告しており、今後の捜査の進展が注目される。 クレッテ被告の弁護士は控訴する意向を示しており、長期化する法廷闘争を予感させる。 ドイツ国内では、RAFの歴史をどう評価するかについて議論が続いており、一部の若年層はこの組織をロマンチックに捉える傾向もあるという。 しかし、実際の被害者や遺族は、テロ行為の悲惨さを忘れてはならないと訴えている。

今回の判決を機に、ドイツ赤軍の活動全体の再検証が行われる可能性もある。 司法当局は、逃亡中の共犯者の特定と逮捕に全力を挙げると表明している。 クレッテ被告の服役後も、ドイツの左翼過激派の問題は終わらないだろう。 今後の動向を注視する必要がある





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ドイツ赤軍 クレッテ被告 禁錮13年 逃亡犯 左翼過激派

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