マンチェスター・ユナイテッドにレアル・マドリーのアントニオ・リュディガー獲得を勧める声

オハラはさらに、夏の間にクラブが獲得できたはずの選手に触れ、こう付け加えた。

「彼らはトッテナムからルカ・ヴシュコヴィッチを獲得できた。 彼と契約することができたんだ。 獲得可能な選手はいる。 だが、彼らは適切な選手と契約していない」 マンチェスター・ユナイテッドの守備陣は、ここ数年で大きく変わっていない。

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ブレントフォード戦の敗戦に出場したDF5人のうち、ハリー・マグワイア、リサンドロ・マルティネス、ディオゴ・ダロト、ルーク・ショーの4人は、2022年8月に同じ相手に0-4で敗れた試合にも出場していた。 さらに「彼らは資金を投じざるを得ない。 チームを降格圏から引き上げるのに必要な選手を獲得したいのであれば、3億ポンドの話になる」と続けた。 カンディがレンタル移籍という選択肢を提案すると、オハラはマンチェスター・ユナイテッドの降格回避に役立つと考える選手の名前を挙げた。