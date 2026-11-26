80年代の洋楽シーンを席巻した英ロックバンド「デュラン・デュラン」の黄金期を支えた元ギタリスト、アンディ・テイラーさんが23日、転移性前立腺がんのため自宅で死…

80年代の洋楽シーンを席巻した英ロックバンド「デュラン・デュラン」の黄金期を支えた元ギタリスト、アンディ・テイラーさんが23日、転移性前立腺がんのため自宅で死去した。65歳だった。25日に家族とバンド側から訃報が伝えられると、かつての盟友や同時代を駆け抜けたアーティスト、そして日本のファンからも早すぎる別れを惜しむ声が相次いでいる。 2018年にステージ4の前立腺がんを公表して以降、長い闘病生活を続けてきたアンディさん。2022年にバンドがロックの殿堂入りを果たした際も、体調不良のため授賞式への出席はかなわなかった。

それでも当時、会場に寄せたメッセージからは、病に屈しない芯の強さとメンバーとの変わらぬ絆が伝わってきたものだ。

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「心はいつも家にあった」妻が明かしたロックスターの素顔 バンドの公式サイトに掲出された共同声明で、妻のトレイシーさんは「世間にとっては卓越したギタリストだったが、私たちにとっては最高の夫であり、愛情深い父、孫を誰よりも誇りに思う祖父だった」と素顔を明かした。 世界中を飛び回る音楽の旅の途中でも、常に家族を最優先にしていたという。