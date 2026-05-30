元セレッソ大阪キャプテン・柿谷曜一朗氏、誹謗中傷と闘った心境を激白「キャプテン自ら降りた」

かつてセレッソ大阪のキャプテンとして活躍した柿谷曜一朗氏が、サポーターからの誹謗中傷や殺害予告に悩まされ、うつ状態に陥った過去を告白。ガンバ大阪への移籍寸前にまで至った経緯と、心の内を語った。

元 セレッソ大阪 のキャプテンで、現在はガンバ大阪に所属する 柿谷曜一朗 氏が、過去に受けた 誹謗中傷 や心身の不調について激白した。 柿谷氏は セレッソ大阪 で8番とキャプテンを兼任していた時期、サポーターからの冷たい視線や激しいバッシングにさらされ、最終的には うつ状態 と診断されるまでに追い込まれたという。

自身のInstagramでの投稿やメディアのインタビューを通じて、当時の心境と走出来事を詳細に語った。 柿谷氏は「セレッソ大阪の8番としてプレーしていくうえで、森島（寛晃）さんっていう理想像がある。 僕はサポーターの皆さんが知ってるセレッソの8番にはほど遠い人間だった」と回顧。 長年にわたりセレッソ一筋でプレーしてきた自負から「ずっとセレッソでやってきてるっていう自分だけの自信みたいなもので、セレッソの8番になれて当たり前、セレッソに愛されて当たり前っていうところがあって。

それをいろんな人にぶつけてしまって、チームで戦ってるのに自分だけチームの輪に入ってない」と、若かりし日の傲慢さを振り返った。 その態度がピッチ上やテレビ映像でも表れ、サポーターから「キャプテンで8番付けてるのになんであんな顔してる？ 」と批判されたと告白。 さらに誹謗中傷はエスカレートし「住所特定はもちろんありましたし、こんなことってホンマにあるんやなって。

正直面白がってたんです、最初」と明かすも「あまりにも酷かったんで、どんどんメンタル的に追い込まれていく」ことになったと回想する。 チーム内での自身の立ち位置に違和感を覚え、また悪化する誹谤中傷に耐えかねて、柿谷氏は「みっともなさすぎてキャプテンを自分から降りる」選択をとった。 しかし、その後も状況は好転せず「練習場に向かおうとすると過呼吸になり息ができなくなる。 セレッソ大阪の練習場に向かう途中に大きな橋がある。

その橋が見えてきたら息ができなくなってくる」ほどの状態に。 専門医からは「抑うつ状態」と診断され「サッカーは辞めた方がいいかもしれません」と伝えられ「人ってこういうときに死を意識してしまうんかなって思った」と、当時の絶望感を吐露した。 一方で、ガンバ大阪からのオファーが転機となったという。

「セレッソが大好きなので、セレッソが1番嫌なことしてやろう」と考え、移籍寸前まで至ったと明かした。 最終的には残留したものの、この経験を経て心境に変化が生まれ、現在は新たな環境でプレーしている。 柿谷氏は「あの時、自分を変える必要があった」と語り、ファンや若手選手に向けて「苦しい時は誰かに相談してほしい」とメッセージを送った。 この告白は、サッカー界における誹謗中傷問題とアスリートのメンタルヘルスについて改めて考える契機となっている





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