元セクシー女優でDJの浜崎真緒が24日夜、Xを更新。航空機内で「盗難にあったんだと思います」とつづった。浜崎は「今朝 羽田から香港行きの飛行機に乗ったのですが… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

浜崎は「今朝 羽田から香港行きの飛行機に乗ったのですが、鞄を上の棚にいれて 朝方だった為寝てしまい さっき荷物確認してたら アクセサリー類一式入れ物ごとなくなり、腕時計も鞄の違うポケットに入れてたのですが 全部なくなりました」と機内での事態を記した。

そして「盗難にあったんだと思います」と記述。

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「警察に連絡しても、客室にカメラはついてないので見つかるのは難しいとのことでした。 似たようなこと頻繁に起きてるみたいなのですが、どうして客室にカメラつけないんでしょうか…」と疑問を呈した。 浜崎は、香港の繁華街でDJの仕事を終えた後にけいれんを起こし病院に搬送されたと今月1日、現地メディアに報じられたばかり。

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薬物入りの飲み物を飲まされた可能性があるなどと伝えられ、香港警察は2日、香港人の男（61）を他人に危害を加える意図で薬物を投与した疑いで逮捕していると報じられた。2日には自身のXで「本当に自分の不注意でやられてしまいました」「今香港の病院で治療中でして、意識もはっきりと戻り着々と回復に向かっております！ 午後から精神科のお医者さんにも見てもらえるみたいで何事もなければ退院できそうです！ 」と報告するなどしていた。