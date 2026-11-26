サッカーの元日本代表DF中澤佑二氏（48）が、長女、次女が日本代表に選出されているラクロスの指導者として、2028年の米ロサンゼルス・オリンピック（五輪）を目… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

26日、育児メディア選出の「 ペアレンティングアワード2026 」に出席。 育児業界に影響を与えたヒトやモノなどを表彰するイベントで、中澤は「ヒト部門」で受賞者に名を連ね、プロ野球ソフトバンクの近藤健介外野手、歌手の鈴木亜美、タレントの中川翔子、ともにタレントのりんたろー。

＆本郷杏奈夫妻らとともに、トークショーに参加し、その中で語った。 中澤氏は「ここだけの話なんですけど」と、大勢の前でネタふりし、りんたろー。 から「絶対にネットニュースになる」とツッコミを入れられながら告白。

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「僕は、サッカーの指導者資格を一切持っていないんですけど（ラクロスで）ロスオリンピックでメダルを取りたいという目標に向かっています」と、コーチなど指導者として、日本代表入りを目指している思いを熱く語った。 さらに「2028年まで、あと2年ぐらいですか。 そこに向けてできることを娘たちは最大限やっていると思いますし、おやじとしてもコーチとしても、娘とともに、その目標に到達できればいいなと思っています」と続けた。 中澤氏は現在、横浜国立大の女子ラクロス部でヘッドコーチを務めている。