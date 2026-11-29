時給1ドルから始まり、18か月の二重労働を経て数百万ドルの買収オファーを断った起業家の実録。危険を伴う成長戦略と家族への犠牲が描かれる。

15歳の少年である私が最初に覚えたビジネスの教訓は、時給1ドル（現在換算で約159円）という低い賃金であった。父が勤め先を解雇され フリーランス の プログラミング 職に転身した際、私はサッカーよりも仕事を選ぶことになったのだ。これは単なる小遣い稼ぎではなく、私の人生観を決定づける転機となった瞬間であった。

細部への執着とコーディングへの夢中

当時、私は勤務時間を極端に厳密に記録する習慣を持っていた。トイレに立った時間さえも差引くほどであった。これは父に対する過大な請求を避けるためであり、私の誠実さの表れであった。最初の1ヶ月間で私は82ドル（約1万3000円）を稼いでいたが、金額そのもの以上に重要だったのは、コーディングに没頭する経験であった。

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私の心を引き付けたのは、プログラミングが持つ創造性であった。自分で解決策を生み出し、それを形にできる喜びは、他のあらゆる活動への興味を奪っていった。その後の数年間、私はほぼ四六時中、プログラミングに取り組み続けることになったのである。この集中力は、後の私のキャリア形成において決定的な役割を果たすことになる。

過酷なスケジュールと解雇後の幸運

大学および大学院在学中、私の日常生活は悪夢のようなスケジュールで構成されていた。日中はフルタイムで働き、午後7時から11時までの4時間授業に出席する。その後、90分間バスに揺られて帰宅し、睡眠時間を削る。周囲からは非現実的だと指摘されたが、プログラミングへの愛によって疲労は感じられなかった。しかし、ある日、私は会社を解雇されるという不運に見舞われたのだ。

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その解雇の理由は、私がまだ若造でありながら、会社にとって不要な大きな変革を実行しようとしたことにある。しかし、結果的にはこれが幸いする出来事となった。成功において運の要素は無視できないことを示す事例であり、知人からチームを必要とする大規模プロジェクトの依頼が舞い込んだのである。

共同創業者との協力と3000ドルの現実

私はポールという人物をチームに招いた。後に共同創業者となる彼は、迷うことなく「そうだ、私たちならできる」と応じてくれた。最初の1年間、ポールと私は休息を取る間もなく働き続けた。その1年間で私が稼いだ総額はわずか3000ドル（約47万7000円）であった。家族を持つポールには給与を支払い、私は残りの少ない金額で生活するしかなかった。

私がまだ実家で暮らしていたことは、この過酷な状況を支える要因の一つではあったが、経済的な豊かさからほど遠い状態が続いた。私たちは注ぎ込んだ努力に見合うだけの企業価値が、いつの日か生まれることを信じて、極限の努力を続けていたのである。

18か月の二重労働と買収断绝のリスク

3000ドルでは生活が成立しないため、オーストラリアでフルタイムの職業に就く決断をした。午前9時から午後6時までの通常業務に加え、その後から午前3時までバイレスデブの作業を行っていた。このような二つの仕事を両立し続ける生活は約18ヶ月間継続され、限界を迎えるまで耐え抜いたのだ。安全な道を選ばなかった選択は、会社への強い信頼の現れでもあった。

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この間も企業は着実に成長を続けており、2013年には数百万ドルという高額での買収申し入れを受けた。これを断ることは、非常に大きなリスクを伴う決断であった。従業員の給与を支払うたびに、心臓発作を起こすかのような緊張感が走った。しかし、ある日を境に、給与支払いへの過度な心配が自然と消え去る瞬間が訪れたのである。