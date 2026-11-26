2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の元リーダーで、プロデューサーのななもり。こと柏原真人氏が26日、公式Xを更

2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の元リーダーで、プロデューサーのななもり。 こと柏原真人氏が26日、公式Xを更新して、米国のAI開発大手「Anthropic（アンソロピック）」の株式投資で「約11億ちょい」の利益を確定していたことを明かした。

同氏は、19日のナスダック市場への上場までにIPO抽選で同社株を大量取得。1株あたり83米ドルで計24万株を買い付けて、外貨での取得総額は1992万米ドル、日本円にして約31億7900万円にのぼる規格外の巨額投資をしたことを、公式Xで公表していた。 上場からちょうど1週間が経過したこの日、同氏はXで「Anthropic アンソロピック 公募価格を一瞬割ったあたりから、ななもりはどうなったのか？ 本当に利確したのか？

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などなどDMで心配と煽りの声が複数あるので一応報告しておきます」と切り出して、「初日にほぼほぼ売って約11億ちょいの利益がとれました 公募価格10％～から0.5ドル刻みに116ドルまで指値をいれてたので、もう少しでピタリ賞でした おしい！ 」と具体的な売買手法と、売買結果のスクリーンショットとともに結果を公表。 ナスダック上場初日のたった1日で、11億円を超える大金を稼ぎ出していたことを報告した。