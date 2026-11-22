Q 親の介護が始まり、要介護認定を受けたら、その後はどうすればいいですか

Q 親の介護が始まり、要介護認定を受けたら、その後はどうすればいいですか A 居宅介護支援事業所を選び、担当のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。 こちらの要望を伝え、介護保険のサービスを組み合わせます。

働きながらの介護であれば、介護者の勤務の状況も伝えておくようにしましょう Q ケアマネジャーに勤務のことまで伝えてもいいのでしょうか A むしろ、伝えてください。 ケアマネジャーは介護生活のコーディネーターであり、「この家族がどうすれば生活を続けられるのか」を一緒に考えるのが仕事です。

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「月1回の出張時に見てくれる人がいない」「〇時から〇時までは対応できない」といった勤務の状況を伝えれば、それを踏まえたプランを考えます Q そう言ってもらえると安心です A 必要があれば、介護保険外のサービスの情報も紹介してくれると思います。 困っていることや悩んでいることは1人で抱え込まずに伝えてみてください Q 地域包括支援センターに行ったり、要介護認定の申請をしたり、ケアマネジャーに相談したり…。 働きながらだと時間をとるのがなかなか難しいです A 介護休業や介護休暇をうまく使いましょう。

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実際の介護をするための休業と思われがちですが、この期間は介護の準備をし、具体的な体制を整えるために使うものです。 そのためにも会社には早めに相談することをお勧めします Q 早めの相談、ですね A 会社の従業員の介護相談に対応するケアマネジャーを導入する動きもあります。 従業員が離職せずに仕事と介護を両立できるよう、支援・調整します Q そうなんですか A そのようなケアマネジャーが会社にいなくても、まずは人事や総務、社内の相談窓口に、不安なことや利用できる制度を相談してみてください （回答者 社会保険労務士 山本武尊〈たける〉）