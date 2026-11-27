格闘技団体「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ」は２７日、同団体にフリー契約で出場している、人気女子格闘家のぱんちゃん璃奈（３２）が同日未明に傷害の疑いで逮捕されたと報告を受けたと発表し、謝罪した。 「本日未明、傷害の疑いで警視庁に逮捕されたとの報告を受け...

傷害の疑いで逮捕でぱんちゃん璃奈 出場団体「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ」が謝罪「深くお詫び」 無期限出場停止に 本人は当日Ｘで意味深投稿「冬眠します」「本日未明、傷害の疑いで警視庁に逮捕されたとの報告を受けました。

当団体では現在、事実関係の確認を進めております。 事実関係が明らかになるまでの間、同選手の当団体大会への出場を無期限停止いたします。 今後の対応については、事実関係の確認後、契約に基づき厳正に判断し、あらためてお知らせいたします。 当団体は、いかなる暴力行為も決して容認いたしません。

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選手のコンプライアンス教育を含め、再発防止に努めてまいります」と報告した。 ぱんちゃんは１２月３０日に開催予定の「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ．７１ ～Ｋ．Ｏ ＣＬＩＭＡＸ２０２６～」に出場を予定していた。 その上で「被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます。 また、日頃よりＫＮＯＣＫ ＯＵＴを応援してくださっているファンの皆様、ならびに関係者・スポンサーの皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。