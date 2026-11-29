広島県福山・府中と岡山県井原市の産官金が11月にびんごもの創り推進会議を設立。70団体が参加し、廃校活用や設備共有でスタートアップ支援と製造業変革を目指す。

広島県 福山市 と 府中市 、そして岡山県 井原市 を中心とした地域で、地元の産業界、官庁、金融機関が連携し、製造業の抜本的な変革と先端分野の成長を牽引する体制づくりが本格始動した。この動きの中心となっているのが、11月に発足した新しい取り組み組織であり、次代の産業集積地を確立することを目指している。

産官金連携のびんごもの創り推進会議

びんごもの創り推進会議は、地元産官金の強力なパートナーシップによって11月に設立された。この組織の会員数は現在70社および70団体におよび、その内訳を見ると製造業関連の企業が48社を占めている。会員企業の業種は多岐にわたり、自動車部品や機械部品、半導体関連装置、金属加工、さらに検査機器など、幅広い製造分野を網羅している。

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スタートアップと地域製造業の接続

この推進会議が目指す核心的な役割は、アイディアは持っているものの生産設備や加工技術を持たないスタートアップ企業と、地元に蓄積されたものづくりの実力をつなげることである。公式サイトでは、会員である各製造業企業が持つ強みとなる加工技術や保有する設備・機器の詳細が公開されている。ユーザーは製造工程や金属や樹脂といった扱う素材で検索を行い、試作や加工の依頼、見積もり申請に対応している。

廃校活用と次世代分野への注力

地域のインフラ活用についても具体的な検討が進められており、地域の廃校などを新興企業の拠点として活用する案が浮上している。これは物理的なスペース不足を解消し、イノベーションを加速させるための施策である。特にロボットと人工知能を組み合わせたフィジカルAI、次世代モビリティ、新エネルギー、バイオテクノロジーといった高成長分野の勢いを地域経済に取り込み、活性化を図る戦略が明確化されている。

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ローツェ崎谷氏が推進会議会長就任

推進会議の初代会長には、福山市で半導体ウエハー搬送装置を手がけるローツェを創業した崎谷文雄取締役相談役が就任した。崎谷氏は会長の席から、備後地域には世界を驚かすようなビジネスを生み出す潜在能力があると強調している。技術と情熱を新興のアイディアに融合させることで、大きな革新を起こすことを目標に掲げている。

世界に響く備後ものづくりの再構築

崎谷会長が指摘するように、備後地域にはかつてないイノベーションを起こす力がある。今回設立された組織は、単なる既存産業の維持ではなく、先端技術を駆使した新産業の創出を意味している。70社という規模のネットワークを通じて、地域の製造業が次代も必要とされる産業集積地へと生まれ変わる過程が今、進行中にある。