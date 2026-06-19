健康と味覚を両立した宅配食サービス「nosh」‑ 1.6億食突破と今後の成長戦略

管理栄養士と専属シェフが開発した低糖質・低塩分の宅配食「nosh」は、兵庫県尼崎の自社工場で安全に製造され、2026年に累計1.6億食を販売。商品ボリュームの改善やAI栄養プラン、ブロックチェーンによる原材料トレーサビリティなど、今後の拡大施策を紹介。

株式会社noshは、管理栄養士と専属シェフが共同でレシピ開発に取り組むことで、健康面だけでなく見た目や味覚にも配慮した食事サービスを提供している。 同社は「健康で豊かに生活できる未来を届ける」ことをミッションに掲げ、東京・大阪・福岡をはじめ全国主要都市に拠点を構えているが、生産はすべて兵庫県尼崎市に所在する自社工場で行っている。

工場ではISO22000に基づく衛生管理を徹底し、最新のスチームブロイラーや急速冷凍装置を導入することで、調理後すぐに冷凍しても食感や風味が失われないよう工夫している。 これにより、冷凍食品でありながら「ほかのお弁当と比べても味に妥協がない、食べ応えがある」ことを実現し、忙しいビジネスパーソンや子育て世代から高い評価を得ている。 製品ラインアップは現在約100種類に上り、和食・中華・洋食をはじめ、シェフが季節ごとに新メニューを追加することで飽きの来ない食事体験を提供している。

全商品は糖質30グラム以下、塩分2.5グラム以下という厳格な栄養基準をクリアしており、ダイエットや糖尿病予防を目的とした利用者にも安心して選んでもらえる。 過去の利用者アンケートでは「ボリュームが足りない」という声が多数寄せられたことを受け、2023年春に商品容量の見直しを実施。 基準は変えずに、主菜の量を30％増やし、満足感の向上と食べ応えの強化を図った。

その結果、リピート率は前年同期比で12％上昇し、顧客ロイヤリティの向上に成功した。 noshは2018年にサービスを開始して以降、急速に利用者を拡大し、2026年4月には累計販売食数が1.6億食を突破した。2025年度の売上は前年同期比で25％増加し、国内の宅配食市場において上位シェアを占めるまでに成長した。 今後は、AIを活用した個別栄養プランの提供や、海外展開を視野に入れた多言語対応メニューの開発を進める計画だ。

また、食の安全・安心に対する取り組みとして、原材料のトレーサビリティをブロックチェーンで管理し、消費者がスマートフォンで簡単に情報を確認できる仕組みを導入する予定である。noshは、手軽に栄養バランスの取れた食事を提供することで、食を通じた社会課題の解決と、すべての人々が健康的な暮らしを送れる「国民食」の実現を目指している





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宅配食 低糖質 栄養管理 食品安全 市場拡大

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