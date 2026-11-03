倉本聰さんお別れの会 北の国からキャストが別れ惜しみ

9月18日に死去した脚本家倉本聰氏のお別れの会が富良野市で開かれた。北村草太役の岩城滉一氏らキャストらが恩義を感謝し別れを惜しんだ。

脚本家の 倉本聰 （くらもと・そう）氏が9月18日に91歳で死去した。その遺族によるお別れの会が3日、北海道 富良野市 で営まれた。

国民的ドラマ『北の国から』シリーズのキャストたちが一堂に会し、師匠であり恩人である倉本氏への最後の別れを惜しんだ。多くの出演者たちが涙ながらに思い出を語り、深い敬意を表した。

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恩義を胸に別れを告げたキャストたち

黒板五郎の息子で、一家と家族同然の交流があった"草太兄ちゃん"こと北村草太役の俳優、岩城滉一（いわき・こういち）さんが報道陣の取材に応じた。岩城さんは、自身も過去に多くの失敗を重ねてきたことを認めつつも、倉本氏は一貫して自分の味方だったと振り返った。

岩城滉一さんは「義理も恩も凄く、一言では言い切れない」と感謝の言葉を口にした。さらに、現在の自分がいるのは倉本氏のおかげだと断言し、「先生がいなかったら今ここにいませんから。全てが倉本先生から授かった、ギフトをもらったと思っている」と師匠への深い恩義をしのんだ。

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突然の別れに涙した共演女優

黒板五郎の元妻・令子の異母妹である"雪子おばさん"こと宮前雪子を演じた女優の竹下景子（たけした・けいこ）さんも、倉本氏との別れを惜しんだ。突然の訃報に、竹下さんはまだ現実を受け入れられない様子だった。

竹下景子さんは取材に対し、「私にとってはまだ信じられなくて…」と涙を浮かべた。倉本氏の存在を「特別な人」と表現し、常に自身を見守ってくれていた気持ちを感じると語った。彼女は大規模な規模の尊敬を集める存在として、「全てにおいて、心から先生と呼べる大きな大きな先生でした」とその人格を称えた。

富良野から日本を動かした伝説的脚本家

倉本聰氏は1935年1月1日に東京都で生まれ、本名は山谷馨（やまや・かおる）である。東京大学文学部美学科を卒業後、1959年にニッポン放送に入社した。しかし、63年に退社し、長年活動の場を東京から離れていた。

77年、倉本氏は北海道富良野市へ移住した。ここで迎えた81年、『北の国から』が大ヒットし、日本のテレビドラマ界に新たな地平を開いた。富良野での生活と創作は、倉本氏の人生そのものとなった。

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代表作と後進育成への貢献

倉本氏のキャリアは多岐にわたる。映画『駅 STATION』やフジテレビ『風のガーデン』、テレビ朝日『やすらぎの郷』など、数々の代表作を残した。特に『北の国から』は、自然と人間の共生を描き、社会現象とも呼べる人気を博した。

また、倉本氏は自ら主宰する「富良野塾」を通じて、多くの後進を指導した。彼らはここで脚本家としての基礎を学び、現在の日本テレビ界の中心人物へと成長していった。倉本氏の教育熱心さは、業界の未来を支える重要な柱であった。

受賞歴とその評価

倉本氏の功績は国からも認められていた。2000年には紫綬褒章を受章し、その芸術的貢献が評価された。さらに10年には旭日小綬章が贈られ、社会への影響の大きさが示された。これらの勲章は、彼が単なるエンターテイナーではなく、文化人としての地位を確立していたことを証明している。

9月18日の逝去により、日本のテレビドラマの黄金時代を支えた巨匠の時代は幕を閉じた。しかし、富良野市で営まれたお別れの会で語られた恩義や感謝の言葉は、彼が残した精神が次世代へ受け継がれることを示している。岩城滉一さんや竹下景子さんのように、多くの人々に深い影響を与え続けた。