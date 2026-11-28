岡山県倉敷市で2024年9月の火災により休業していた居酒屋『笑咲屋 はなび』が、2026年12月3日に新店舗としてグランドオープンします。藁焼きや野菜巻き串など3大メニューを提供し、地域へ活気を取り戻します。

株式会社TURTLE （本社： 岡山県 倉敷市 ）は、居酒屋『 笑咲屋 はなび 』が2026年12月3日（木）に復活グランドオープンすると発表した。この店舗は、2024年9月に倉敷の商店街で発生した火災の影響により営業休止を余儀なくされていた。

約2年の歳月をかけて再建を進めてきた『笑咲屋 はなび』は、地域住民からの温かい支援への感謝を形にし、再び倉敷の街に笑顔と活気を取り戻す場として生まれ変わる。新店舗では、特等席をカウンターに設定し、ライブ感あふれる調理風景を提供することで、顧客との一体感を重視した空間作りを目指す。

Also read 日産、次世代フォーミュラE車両GEN4のカラーリングをNISMO Festivalで世界初公開

火災からの再建と2年間の試練

『笑咲屋 はなび』の運営会社である株式会社TURTLEは、火災発生から約2年の間、突然の出来事に伴う悔しさや悲しさを抱えながら、再建への道を歩んでまいりました。この2年間を通じて、当たり前のようにお客様をお迎えし、料理を作り、笑顔や笑い声があふれる日常がどれほどかけがえのない幸せであったかを深く痛感したと語っている。

運営チームは、「いつか必ずもう一度、皆様に喜んでいただけるお店をつくりたい」「もう一度、笑顔を届けたい」という強い想いを胸に、多くの皆様からの温かい励ましとご支援に支えられてきた。今回のオープンは、単なる新店舗のスタートではなく、支えてくださったすべての皆様への感謝を形にする新たな一歩として位置づけている。

Advertisement

新店舗の三大名物と調理法

新装店舗では、『特等席はカウンター』を掲げ、ライブ感あふれる豪快な「藁焼き」をはじめ、目にも鮮やかな「野菜巻き串」、岡山県産ブランド豚を使用した「レタしゃぶ」の『三大名物』をご用意する。特に、市場から直送された鰹を用いた藁焼きは、顧客に是非召し上がっていただきたい逸品として重点的に紹介されている。

藁焼きの調理法は、勢いよく燃え上がる藁の炎で一気に表面を焼き上げることで、魚介本来の旨味を閉じ込める技法を採用している。これにより、食欲をそそる芳醇な香ばしさを纏わせた自慢の一品が完成する。焼き上げた魚は、みょうが、ねぎ、スライスにんにく、わさび、すだちなどの薬味や粗塩とともに、特製の木箱に美しく盛り付けて提供される。

「野菜巻き串」は、新鮮なレタス、ミニトマト、オクラ、ズッキーニなどの野菜や変わり種を、厳選したお肉で一本一本丁寧に巻き上げたもの。大皿に華やかに並べることで断面も目にも楽しく、お肉のジューシーさと野菜のシャキシャキとした食感が絶妙にマッチする構成となっている。

「レタしゃぶ」は、岡山県が誇るブランド豚「ピーチポーク」と、新鮮なシャキシャキのレタスをたっぷりと楽しむ、はなびこだわりのしゃぶしゃぶである。お肉の甘みと出汁の旨味が溶け合い、世代を問わず楽しめる味わいで、お客様に安心感と満足感を提供する狙いがある。

Advertisement

新店舗のデザインと顧客への方針

アーケード商店街の一角に構える新店舗は、木の温もりを感じる開放的なガラス張りのファサードを採用。また、「串」「藁」のネオンサインが灯るモダンで活気ある佇まいとなり、外からも店内の賑わいを想像できるデザインとなっている。店先に掲げたサインの通り、目の前で立ち昇る藁焼きの炎や調理のライブ感を間近で体感できるカウンター席が特徴的である。

さらに、仲間やご家族とゆったり語らえる個室のテーブル席も用意され、様々なシーンでの利用に対応する。株式会社TURTLEは、「これまで支えてくださったすべての皆様、本当にありがとうございます。止まっていた花火が、もう一度打ち上がります」と、再開への決意を表している。

『笑咲屋 はなび』のチームは、おいしい料理と心を込めたおもてなしをご用意し、たくさんの笑顔と笑い声が生まれる場所を目指して精進していく。皆様のご来店を心より待ち望んでおり、倉敷の商店街における新たなコミュニティの核として機能することが期待されている。