俳優岡田准一と仲野太賀がニューヨークで映画『SUKIYAKI』プレミア上映会に登壇

映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の主演である岡田准一と仲野太賀が、米ニューヨークで行われたプレミアイベントに出席し、ビルボードチャート1位獲得の金字塔に対する感慨を語った。

俳優の 岡田准一 （45）と 仲野太賀 （33）が、米国 ニューヨーク において出演映画『 SUKIYAKI 上を向いて歩こう』のプレミアイベントに参加した。この作品は、12月25日に日本国内で公開される予定となっている。

2人は、米ビルボードチャートにおいて3週連続の1位を獲得した歴史的ヒット曲『SUKIYAKI（上を向いて歩こう）』を中心に描くこの映画の、ニューヨークにおける舞台裏を共有している。作曲を手がけた中村八大氏、作詞の永六輔氏、歌唱の坂本九氏による「689トリオ」の交流と挫折、そして再興の物語が、現地でのイベントを通じて深く掘り下げられた。

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ビルボードNY支社で歴史的チャート閲覧

イベントでは、米ビルボードのニューヨーク支社が訪れ、当該曲が全米1位を獲得した当時のチャート資料が公開された。岡田准一は、当時のレギュラー曲一覧を前に、周囲を埋め尽くす豪華な顔ぶれに「歴史を感じますね」と感想を述べた。世界中のレジェンド達と並び立った上位ランクの実態を目の当たりにし、689トリオが打ち立てた金字塔の重みを改めて実感している。

同時に、自身も映画内で坂本九を演じる仲野太賀も、この経験を通じた驚きを語った。ビルボードチャートにおいて1位を獲得することがいかに凄まじく、とんでもない偉業であったかを再認識したという。仲野は「とても誇らしい気持ちです。坂本さん凄すぎる」と、演じた役者として先輩の偉大さを称賛し、自身への自信にもつなげている。

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世界初ヴィンテージフォトブースで体験型文化

ニューヨーク滞在の一部として、2人は流行の「オートフォト」スポットも体験した。昨年10月に開業した、世界初のヴィンテージ・アナログフォトブースを備えた博物館である。同施設では、昔ながらの化学現像プリント技術を採用したモノクロの証明写真機が設置されている。

また、電話ボックスのようなレトロなブース内では、訪れた人物の声をその場でアナログレコード盤に直接刻み込む1940年代から1950年代製の音声録音機「Auto-Voice」などの機材が公開されている。ここでしか味わえない体験を通じて、当時のレコード文化やテクノロジーの粋に触れる機会が設けられた。

ジャパン・ソサエティで合唱と拍手に包まれる

イベントの締めくくりとして行われたのは、ジャパン・ソサエティでの試写会であった。映画のエンディングシーンでは、客席から観客による『SUKIYAKI』の合唱が自然発生的に起こるなど、会場は大盛況となった。岡田は曲の凄さを改めて実感し、仲野は自信につながったと手応えを口にしている。

試写会終了後、客席後方から舞台へ登場した2人に対し、会場は割れんばかりの拍手で迎えられた。この瞬間は、単なる映画のプロモーションを超え、日本発の文化が海外でどのように受け入れられ、共感を呼んでいるかを示す象徴的な出来事となった。

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ニューヨーカーへの感謝と英語での挨拶

岡田准一はイベントの冒頭、英語で観客へのあいさつを行った。その後、日本語でスピーチを進め、ニューヨークの地で映画を観てもらえたことへの感謝を伝えた。「『SUKIYAKI』という曲が世界に渡っていったように、この曲とともにこの映画を届けられたことを本当に誇りに思いますし、うれしく思います」と、現地のニューヨーカーたちへ直接的な感謝の意を示した。