俳優・松坂桃李主演ドラマ「御上先生」、裏側公開イベントで製作陣が語る

俳優・松坂桃李主演のTBS系日曜劇場「御上先生」のイベント「課外授業2限目~裏側から学ぶ~」が開催されました。飯田和孝プロデューサー、俳優・豊田裕大らが出席し、5話の放送を控えた中、ドラマ制作の裏側が語られました。飯田プロデューサーは、自身に影響を与えた「3年B組金八先生」を挙げ、教師像について、時代の変化に対応した、熱くもクールな接し方に重点を置いたと明かしました。また、演出家としての経験と社会問題に精通した詩森ろば氏による脚本の融合が、エンターテインメント作品を通して社会問題を考えるきっかけを提供できることを期待し、今後の展開に注目が集まります。

俳優・松坂桃李主演のTBS系日曜劇場「御上先生」(後9:00)のイベント「課外授業2限目~裏側から学ぶ~」が15日、都内で行われ、飯田和孝プロデューサー、俳優・豊田裕大らが出席しました。5話の放送を控えた中、ドラマ制作の裏側が語られました。飯田プロデューサーは、自身が高校3年生時に同局で放送された国民的学園ドラマ「3年B組金八先生(第5シリーズ)」で風間俊介が演じた兼末健次郎に「衝撃を受けた」といい、教師を志すようになったと明かしました。結果的に中高の英語教師の免許を取得しましたが、就職を選択したことで「教師」という夢は「教師のドラマを作りたい」という夢に変化。20年には「ドラゴン桜2」を手がけ、「オリジナルのものを届けたい」という思いで今作の制作に至りました。「多分、政治ドラマとか社会の大人のドラマでは伝わらないものが、この“若者”が扱うことによってより身近に感じられるものになってるんじゃないかなと思う」と、ドラマを通じて若者が持つ視点で社会問題を扱うことの重要性を強調しました。官僚教師のキャラクター像については脚本の詩森ろば氏と打ち合わせを重ね、「説教臭くあんまりしたくないっていう話は詩森さんともした」と説明しました。「心は熱く頭はクールに生徒たちに接するという接し方が、やはり人を動かす力があるんじゃないかっていうところを感じた」と、金八先生のような分かりやすい熱血教師ではなく、時代に適した教師像を作り上げ、より自然に「問題提起」をすることを心がけたと語りました。飯田プロデューサーは「VIVANT」や「アンチヒーロー」といったインパクトあるドラマを手がけてきた飯田氏にとって、今作が民放ドラマ初で普段は舞台などで社会問題を扱うことを得意とする詩森氏を脚本に招集したことも大きいと述べました。「『VIVANT』とかエンターテインメント作品として関わってきた経験を社会問題の得意な方と融合させることによって、エンターテインメントとして、われわれが考えなくてはいけない問題を世の中の人と一緒になって考えてもらえたらいいなという風に思った」と、エンターテインメント作品を通じて社会問題を考えるきっかけを提供したいという意気込みを語りました。





