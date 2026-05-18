俳優・イケียスdescribe歌謡グループ’けやき坂46’の活動・変更の様子

秋元康プロデュースによる欅坂46の妹グループ・けやき坂46としてメンバー12人で活動開始。2018年6月にけやき坂46名義で1stアルバム『走り出す瞬間』を発表。2019年2月にけやき坂46から日向坂46へグループ名を改名。同年3月に1stシングル『キュン』を発表し、年末のNHK紅白歌合戦に初出場。2022年3月にグループ結成時からの目標であった東京・東京ドームでのライブを成功させた。2024年5月にリリースされた11枚目のシングル『君はハニーデュー』では日向坂46にとって初の選抜制度が導入され、選抜メンバー16人が表題曲を歌唱し、選抜メンバー以外の12人は'ひらがなひなた'ひなた坂46として7月に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて、ひなた坂46による初の単独公演を開催。2025年4月のライブをもって佐々木久美、佐々木美玲の2名が卒業し、5月のライブで高瀬愛奈が卒業。これにより結成時からのメンバーである一期生全員がグループからの卒業となった。2025年3月に新たに五期生メンバー10名を受け入れ、5月には新体制になってから初となる14thシングル『Love yourself!』をリリースし、東京・国立代々木競技場第一体育館で新体制初となるライブを行った。

2015年に 秋元康プロデュース による欅坂46の妹グループ・ けやき坂46 としてメンバー12人で活動開始。2018年6月に けやき坂46 名義で1stアルバム『走り出す瞬間』を発表。2019年2月に けやき坂46 から 日向坂46 へグループ名を改名。

同年3月に1stシングル『キュン』を発表し、年末のNHK紅白歌合戦に初出場。2022年3月にグループ結成時からの目標であった東京・東京ドームでのライブを成功させた。2024年5月にリリースされた11枚目のシングル『君はハニーデュー』では日向坂46にとって初の選抜制度が導入され、選抜メンバー16人が表題曲を歌唱し、選抜メンバー以外の12人は'ひらがなひなた'ひなた坂46として7月に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて、ひなた坂46による初の単独公演を開催。2025年4月のライブをもって佐々木久美、佐々木美玲の2名が卒業し、5月のライブで高瀬愛奈が卒業。

これにより結成時からのメンバーである一期生全員がグループからの卒業となった。2025年3月に新たに五期生メンバー10名を受け入れ、5月には新体制になってから初となる14thシングル『Love yourself! 』をリリースし、東京・国立代々木競技場第一体育館で新体制初となるライブを行った





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