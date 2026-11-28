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俳優の要がLAと日本の2拠点生活を2年振り返り 異国の地での葛藤と米国生活の虜に

LAと日本の2拠点生活 · 米国の暮らし · 俳優業

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俳優の要が、LAと日本の2拠点生活を始めて2年経ったことを明らかにし、これまでの苦労や葛藤を率直に語った。アメリカの広大さと自由、そしてサバイバル感に魅了されると述べ、刺激的な米国生活の様子を共有した。現在も日本の俳優業を積極的に行っており、大河ドラマやWOWOWドラマに出演している。ファンからは、海を越えた挑戦を続ける姿勢に多くのエールが寄せられている。

「 LAと日本の2拠点生活 を始めて2年経つ」と切り出した要。 これまでの歩みを振り返り、「色々あった。 幾度となく挫けそうになった。 この国のパワーに負けないように生きようと必死に頑張った」と、異国の地での苦労と葛藤を率直につづった。 日米両国の魅力を比較し、「アメリカはデカい。 広い。 そして何より自由だ。 デカ過ぎて自分が小ちゃく感じる。 Advertisement 日本はもちろん最高だ。 平和だし、安心。 だが、アメリカのサバイバル感満載も病みつきになる」と、刺激的な米国生活の虜になっている様子を伝えた。 投稿では米国での近影も公開。

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