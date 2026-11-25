シブサワ・コウ45周年記念作品『信長の野望・飛翔』は、大義名分、町づくりの復活、ストーリーモードの3つを特徴とし、新たな戦場として平野と小道を採用。また、TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』および関谷醸造の日本酒とのコラボレーションも発表された。

シブサワ・コウ 45周年記念作品となるシリーズ最新作『 信長の野望・飛翔 』では、武将たち一人ひとりが持つ戦う理由“大義名分”、約20年ぶりに復活する“町づくり”、シリーズ初となる“ストーリーモード”の3つを大きな特色としています。

ストーリーモードは物語主体でゲームが進行し、織田信長の生き様を通してゲームの基本的な遊び方や戦国時代の知識を身に付けられるということです。 合戦では新たな戦場として「平野」と「小道」が登場。 平野は自由に部隊を動かすことが可能で、制圧すると味方の士気が大きく上昇する“大要所”が存在しています。 小道では、敵を追い込んで挟撃したり、少数部隊で大軍を留めたりと、それぞれの地形を活かした戦略も練ることができます。

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『信長の野望・飛翔』では、TVアニメ「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる」とのコラボレーションの実施もアナウンスされています。 ゲーム内では、作品のキャラクターたちがオリジナル武将として登場。 コラボレーションの詳細については、後日あらためて発表される予定です。 と『信長の野望・飛翔』のコラボレーション日本酒も発売されます。

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関谷醸造は「蓬莱泉」で知られ、今回のコラボレーションでは純米吟醸と純米大吟醸の2種類の日本酒が販売されます。 純米吟醸酒には全5種のうちいずれか1種の武将グラス（絵柄はランダム）、純米大吟醸酒にはオリジナル冷感平盃が付属します。