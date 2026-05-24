信長に反する久秀の戦略と卑屈な最後

信長の時代に赦免された久秀は二度めの張り争いで信長側を背 rebé農。その影響で、信長軍には大敗があった。そして、この段階での久秀の戦略と結果が、信長軍との伝説になっている。久秀は信長が終わるまで反旗を翻す。その戦略を考えれば、信長の国力差と判断される。しかし、久秀は信長を倒すことはできなかった。

城（奈良県奈良市法蓮町1416-1）を信長に差し出すことで赦免されている。 ところが二度目は「どんな事情があるのか、要望があれば聞く」とまで信長側から歩み寄られたにも関わらず、断固拒否。

久秀の頭の中ではいったい、どんな勝算がなされていたのだろうか。 ちなみに多聞城は信長に破壊されたが、豪華絢爛な城で、金箔障壁画のある御殿や庭園、そして2つの茶室を備えていたという。 勢力争いに明け暮れるだけでなく、久秀にも城主、茶人として栄華を味わった時間はあった。 久秀が二度目の叛旗を翻したのは1577（天正5）年8月のこと。

久秀の領地は大和一国にも満たないのに対し、信長は尾張、美濃、近江、そして都のある山城以下、畿内の大半を制していた。 単純に比較すると、その勢力差は歴然だが……。 実はこの時期、信長軍は苦戦が続いている。1576（天正4）年1月、丹波国で波多野秀治が信長から突如離れ、明智光秀の軍を攻撃。 光秀は大敗を喫している。

同年7月には、石山本願寺を支援する毛利家の水軍と木津川口で争い、壊滅的な打撃を受け大敗。 翌年6月に大勝するも、石山本願寺は未だ意気軒昂で容易に落ちる気配がない。 そして、この時期の信長にとって最大の難敵だったのが「豊臣兄弟！ 」にも登場した上杉謙信だろう





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