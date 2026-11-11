信金・信組の国債含み損が拡大、394機関中30先が当期赤字に

超低金利時代の国債投資が金利上昇で含み損を生み、信金・信組の経営体力に差が広がっています。東洋経済の集計では394信金・信組のうち30先が赤字となりました。

信用金庫と信用組合（ 信金・信組 ）が保有する国債の含み損が、各機関の経営を揺さぶっている。 東洋経済 が全国の 信金・信組 のディスクロージャー誌を集計したところ、対象となった394 信金・信組 のうち30先が赤字に陥ったことが分かった。

背景には、日本銀行が2024年3月にマイナス金利を解除し、利上げを進めたことがある。さらにインフレの進行などにより国内の長期金利が急上昇し、信金・信組が保有する債券の価格が下落した。

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超低金利時代の国債投資が含み損を生んだ仕組み

信金・信組は超低金利時代に厳しい収益環境に置かれ、少しでも高い利回りを確保するため、10年超の国債への投資を積極的に行っていた。

国債は満期まで保有すれば額面で償還されるため、満期までの元本は戻ってくる。一方で、途中で売却する場合は時点の市場価格で取引されることになる。

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長期金利が上昇すると、利回りの低い既存の債券は市場で売りにくくなり、価格が下がる。その結果、取得時の価格を下回る含み損が膨らみ、一部の信金・信組は巨額の含み損を抱える結果となった。

含み損の債券を入れ替える戦略と自己資本への影響

含み損を抱えた債券を整理し、高利回りの債券へ入れ替える戦略は、有力な選択肢として位置づけられる。低い利回りの債券を持ち続ければ、将来の収益機会を失うおそれがあるためだ。

特に預金の調達コストが上昇している中では、低利回りの資産を抱えたままにしておくことの負担が重くなる。含み損を放置するか、処理して収益の機会を取りにいくかの判断が各機関に迫られている。

ただし、含み損を処理して純損失に転じれば、自己資本を毀損することになる。損失処理を進めるには、十分な収益力と資本力を備えている必要がある。

経営体力の格差が広がる構図と赤字先の実態

収益力や資本力が乏しい信金・信組は、含み損の処理に踏み切れず、高利回り債券への入れ替えも進まない。金利上昇局面において、経営体力の格差が一段と広がる構図となっている。

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東洋経済は、全国の信金・信組が公表するディスクロージャー誌を集計し、当期純利益のランキングを作成した。ランキングは純利益が小さい先から並べるワーストランキングとし、参考指標としてコア業務純益も掲載している。

集計対象の394信金・信組のうち、当期赤字となったのは30先に上った。コア業務純益が一定の水準を保っていても、国債の含み損処理の影響によって最終的な純損益が赤字になるケースがあるとみられる点が、ランキングから読み取れる特徴である。

巨額の赤字は経営危機の兆候なのか、それとも将来の収益改善に向けた布石なのか。赤字の性質によって評価は大きく分かれるため、各機関の財務内容を個別に確認する必要がある。

関西勢の好業績と記事の続きで扱う論点

東洋経済の記事の続きでは、純損失ワースト上位の信金・信組が赤字に陥った背景を詳しく伝える方針だ。国債の含み損処理から浮かび上がる経営体力の格差についても掘り下げるとしている。

あわせて、好業績を誇る関西勢の強さにも迫るとされている。含み損の処理を進められた先と、進められなかった先の差が、各機関の決算にどのように表れるかが今後の焦点となる。