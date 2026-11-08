信用金庫と信用組合の業績悪化、金利上昇で預貸金利ザヤが縮小

政策金利上昇を受け、メガバンクは好調だが、信用金庫と信用組合は固定金利資産の増加と預金流出で業績が深刻化している。26年3月期決算に基づくサバイバル力ランキングの分析結果を解説。

政策金利の上昇を背景に、メガバンクや地方銀行の業績が好調に推移している一方で、 信用金庫 と 信用組合 の経営環境は厳しさを増している。これらの協同組織金融機関では、 金利上昇 がむしろ業績や健全性を悪化させる逆風として作用しているケースが多く見られる。預金や融資、為替といった基本的な業務は銀行と類似しているものの、非営利法人としての性質や地域密着の役割が異なる。この構造的な違いが、現在の金融情勢において大きな格差を生み出す要因となっている。

固定金利資産の増加が預貸金利ザヤを圧迫

一般的に政策金利が上昇すると、金融機関にとって貸出金や有価証券の利回りが改善し、利益拡大につながりやすい。しかし、信用金庫や信用組合の場合、固定金利での貸し出し割合が比較的多い。このため、貸出金利回りが直ちに改善せず、預金利息だけが引き上がる状況が生じる。その結果、預貸金利ザヤ、すなわち銀行が預金から融資へと資金を回す際の利益率が悪化している。メガバンクやネット銀行が高金利を提示して預金を獲得する中で、信金・信組は対抗しきれず、預金の大規模な流出リスクに直面している。

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また、国債や地方債などの有価証券においても、多くの資産が固定利回りである。市場の長期金利が上昇すると、保有している低利回りの債券価格が下落し、含み損が膨らむ。受取利息を増やすためには、低利回り債券を売却して新たな債券に入れ替える必要があるが、現在の価格下落局面ではこれを実行することが経営をさらに圧迫する可能性もある。このように、資産側の価値減少と負債側のコスト増が同時に発生し、両面から収益性を削ぐ構造になっている。

人口減少とネット銀行台頭が預金流出を加速

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p>信用金庫と信用組合を取り巻く環境は、マイナス金利時代よりも深刻化している。預金獲得競争が過熱しており、メガバンクやネット銀行の高い預金金利に対抗する余力が乏しい。さらには、相続や人口減少、ネット銀行の台頭といった要因が重なり、運用原資である預金の流出が顕著になっている。地域相互扶助を目的とした協同組合金融機関である信金・信組は、中小企業向け融資や住宅ローンにおいて地方銀行などと競合する立場にある。しかし、資金調達面での弱さが目立つ中、安定した資金基盤を維持することが最大の課題となっている。

こうした逆風の中、東洋経済は全397ある信用金庫・信用組合のうち、ウェブ上でディスクロージャー誌を開示している394機関を対象に調査を行った。26年3月期決算を集計・分析し、「サバイバル力」ランキングを作成することで、どの機関が生き残れるかを可視化した。金利上昇や預金流出、含み損の拡大といった困難な状況下でも、堅実な経営を実践している機関と、危機的な状況にある機関の明確な違いが浮き彫りになっている。

サバイバル力ランキングが示す経営の実態

東洋経済が作成したサバイバル力ランキングは、単なる業績の良し悪しだけでなく、将来の持続可能性を評価する指標として機能している。上位にランクインした金融機関は、固定金利資産の管理や預金獲得戦略において優位性を発揮している。一方で、下位にランクインした機関は、含み損の解消や新規預金の確保に苦戦しており、経営基盤の脆弱さが顕著だ。このランキングを通じて、信用金庫と信用組合それぞれの経営実態を詳細に分析することが可能となっている。

今後、日本の金融環境がどう推移するかによって、信金・信組の存続戦略はさらに重要度を増す。金利がさらに上昇局面に入れば、含み損の拡大と預金流出が加速する恐れがある。地域社会を支える重要な金融機関として、どのように収益性を確保し、預金者からの信頼を維持していくかが問われている。東洋経済の分析は、これらの課題に対する解決策のヒントを提供するものとして、業界内外から注目を集めている。