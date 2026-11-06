信用金庫128店舗で広範なシステム障害 取引不能状態が継続中

西日本中心に128の信用金庫でシステム障害が発生し、ATMや窓口での取引が不能となっている。原因はしんきん共同センターの通信障害と見られ、復旧目途は未定である。

11月6日午後1時30分ごろから、全国の一部地域で 信用金庫 の金融取引に重大な支障が生じている。窓口での預け入れや引き出し、ならびに ATM での入出金処理が正常に行えなくなっている状況が確認されており、顧客への影響が拡大している。

128店舗で広域なシステム停止現象発生

NHKの報道によると、東海地方から西日本の地域に所在する128の信用金庫で、同時に取引ができない状況になっている。これは個別の店舗故障ではなく、地域全体を巻き込む大規模なインフラトラブルであると見られる。ITmedia NEWS編集部が同日午後3時30分時点で確認したところ、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、瀬戸信用金庫、岐阜信用金庫、広島信用金庫が、公式Webサイトにてシステムの障害を発表している。

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共同システムの西日本センターが障害原因

これらの信用金庫が共通して利用している「しんきん共同センター」の「西日本センター」において障害が発生したことが、広島信用金庫の発表により判明した。しんきん共同センターへの取材に応じたNHKの報道によれば、この広範囲な取引不能の直接的な原因は「通信障害」であるとみられている。この中央処理系に異常が生じたことで、連携する各金融機関の端末が正常なデータ送受信を行えなくなっているのが実情である。

窓口ATMからアプリ利用まで多岐にわたる影響

被害の範囲は物理的な店舗やATMに留まらない。各信金の発表によると、窓口やATMでの取引停止に加え、インターネットバンキングやスマートフォン用アプリの使用不能ケースも報告されている。特に瀬戸信用金庫では、提携している他金融機関やコンビニエンスストアのATMにおいても、同信庫のキャッシュカードが使えない状態が続いている。これにより、平日の業務時間外であっても資金の出し入れが不可能という深刻な事態に陥っている。

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口座振替遅延と復旧作業の現状

システム障害の影響は、自動引き落としなどの定期取引にも及んでいる。瀬戸信用金庫の発表によれば、口座振替や引き落としの一部において、処理の遅れや保留状態が発生している。これは契約側の企業や個人への不測の損失、および信頼関係の毀損につながりかねない重大な事象である。現在、しんきん共同センターは復旧作業に着手しているものの、取引再開の具体的な目途や時間的メドはまだ立っていないとのことです。

利用者への影響と今後の見通し

金融システムの一部停止は、一般市民の日常生活や企業の資金繰りに直接的な打撃を与える。特に東海から西の地域に住む、または事業展開している利用者は、現金の入手手段を失うリスクが高い。当局や金融機関は、通信環境の再構築およびデータ整合性の確認を急いでいるが、完全なサービス復帰までにはまだ時間がかかる見込みである。関係機関は、今後の復旧状況について随時情報発信を行う予定となっている。