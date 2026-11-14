信州絶景露天風呂巡り 温泉タオル集め旅24 長野県旅の軌跡

テレビ東京『温泉タオル集め旅』第24弾が長野県を舞台に放送。紅葉の北アルプスや八ヶ岳を背景に、大久保と川村、村上佳菜子が秘湯巡りに挑む。

テレビ東京 は14日、『土曜ゴールデン 温泉タオル集め旅 24 紅葉の信州絶景露天SP 蓼科～白馬姫川温泉』を放送した。日本一の秘湯・名湯数がひしめく温泉王国・長野県を舞台に、雄大な北アルプスや八ヶ岳の山々、湖や渓谷の紅葉めぐりを行い、紅葉の絶景露天風呂に入浴しながら旅館タオルを集める旅の模様を伝えた。

蓼科スタート白馬ゴールの24時間旅

この回の旅は、色づき始めた八ヶ岳連峰と蓼科山の裾野に広がる雄大な高原に位置する蓼科温泉をスタート地点とし、白馬連峰を一望する北アルプスの特等席を誇る白馬姫川温泉にある白馬ハイランドホテルをゴール地点として設定した1泊2日の行程である。道中には、紅葉の景観を楽しめる庭園風の露天風呂や、湯船の底に鉄分が沈殿する鉄分が豊富な源泉掛け流しの湯がある施設が登場した。世界でも希少な高アルカリ性の湯などを巡り、入浴ヘビーローテーションで湯に浸かった。

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厳格なタオル獲得ルールと助っ人の起用

参加者らは各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながらゴールを目指すことになっているが、入浴してからでなければタオルを買うことができないという厳しいルールが設けられている。せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地の場合はノーカウントという厳格な規定が健在である。今回の旅の助っ人として迎えたのは、プロフィギュアスケート選手の村上佳菜子である。現役時代から各地の温泉をよく訪れているほどの温泉好きで、多い時は1日に5回以上も入浴するという彼女は、度重なる入浴やモデル顔負けの早着替えに耐え、旅の助っ人として活躍することが期待された。

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地元密着グルメと観光の融合

旅の途中では、地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの絶品グルメや絶景の観光スポットを大満喫する時間も設けられた。スタート地点とゴール地点以外において、向かう温泉地は2人で自由に決めることが可能となっており、参加者の裁量で旅の方向性が変わる仕組みとなっている。これにより、単なる入浴観光だけでなく、地域との交流や意外な名湯の発見といった要素が加わり、旅の奥深さが追求されている。

歴代成績と今回の勝負への期待

これまで23回の挑戦を経て、大久保陽向と川村文乃のコンビは14勝9敗という高い勝率を収めてきた。この記録は、長年にわたる温泉探訪と厳しいタオル獲得ルールの克服によって築かれたものである。果たして24弾の舞台となる長野県で、紅葉の絶景を背景に無事ロゴ入り温泉タオルをゲットし、ゴールできるのか。大久保と川村、そして助っ人の村上佳菜子との化学反応にも注目が集まり、視聴者はこの旅の結末を見守っている。