金利上昇で国債価格が下落し生命保険会社の含み損が30兆円超に膨らむ中、政府・日銀が会計基準の変更を検討。簿価ベースでの損失計上を廃止し、国債買い支えを維持するねらい。

日本銀行 と政府は、 金利上昇 に伴う国債価格の下落で 生命保険会社 の損失が急拡大している事態を回避するため、国債に関する 会計基準 の大規模な変更を検討している。この動きは、日銀が国債買い入れによる価格支え打ちを余儀なくされている中、 生命保険会社 に過剰な国債保有を引き継ぐ意図が強まっていることを示唆している。

生保国債の含み損急拡大と30兆円の壁

現在採用されている会計基準では、満期まで保有することを前提とした国債であっても、時価が帳簿上の価格（簿価）の5割を下回った場合、企業は損失を計上しなければならないという厳しい規定が存在する。このルールは金融機関の健全性を保つための重要な 장치だったが、長らく低金利環境が続いていたことや、日本銀行が強力な国債買い入れを実施して価格を引き上げていたため、大きな問題視されることはなかった。

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しかし、日本経済が完全にインフレモードに突入し、金利上昇とそれに伴う国債価格の下落が本格化したことで、状況は劇的に変化している。生命保険会社が保有する国債の含み損は急激に拡大しており、すでに30兆円を超える規模に達している。このまま現在の時価評価基準を維持し損失計上を強行すれば、国内の生命保険各社の資本基盤が逼迫し、結果として国債の買い手が消滅してしまう危険性が高い。

簿価ベース評価への変更とリスクの見直し

報道されている通り、政府と日本銀行はこれらの事態を回避すべく、制度変更を実施する方向で動いているとみられる。新ルールでは、時価による損失の即時計上を廃止し、発行体のデフォルト、すなわち債務不履行によって元本が回収できなくなる可能性が現実的に高まった場合にのみ、引当金を事実上の損失として計上する仕組みへの変更が提案されている。

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この変更の根拠として、日本国債は日本銀行が無制限に買い入れを行う限り、理論上デフォルトすることはあり得ないという前提が挙げられている。日本銀行の量的緩和政策や金利政策により、政府の債務返済能力に対する市場の懸念は排除されていると考えられているため、実際の流動性リスクが存在しない資産に対して、市場価格の変動のみで巨額の損失を計上することは不合理だという立場だ。

日銀の限界と保険会社への依存強化

背景には、日本銀行がこれ以上国債を買い支える能力が限界に近づいているという事情がある。金融政策の正常化や財政規律の観点から、日銀が市場で国債を引き受け続けることは困難になっており、その空白を生命保険会社が埋める役割が求められているのである。生保が国債を購入し続けることで、政府の資金調達コストを抑え、財政運営を安定させる狙いがあることは明白だ。

会計基準の変更は、単なる技術的な見直しにとどまらず、日本の金融システム全体のリバランスを意味している。生命保険会社は長期的な運用益を確保するために国債を保有してきたが、金利変動リスクを事実上国庫負担へ転嫁する形となる。この措置が実施されれば、生命保険会社の財務報告上の利益率は改善し、株価や資本比率への悪影響は最小限に抑えられる見通しだ。

市場への影響と今後の展開の展望

この会計基準改正が具体化した場合、債券市場における国債の価格形成メカニズムに大きな影響を与える可能性がある。市場参加者は、政府-backedな資産である国債に対して、実質的な信用リスクプレミアムを一切求めなくなる可能性がある。これは、リスクプレミアムと金利の関係性を歪め、市場の効率的な資源配分機能を損なう担忧念を生むきっかけとなり得る。

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生命保険業界にとっても、短期的には財務負担の軽減という恩恵があるものの、長期的には金利リスクを無視した運用習慣が定着し、新たな金融危機が生じた際の脆弱性を高める懸念も指摘されている。今後は、金融庁や日本政府による正式なガイドラインの提示と、関連法令の改正手続きが進められるだろう。市場関係者は、これらの制度変更がどのように実務に反映され、保険商品の価格や運用パフォーマンスに波及していくかを慎重にウォッチしていく必要がある。